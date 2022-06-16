Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurumu, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Media Markt Türkiye hakkında rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle söz konusu firmalara soruşturma açılmasına karar verdi.

"BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ BULUNDU"

Rekabet Kurumu, Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi'nin, rekabete hassas veriler hakkında bilgi takasında bulunduğu gerekçesi ve Sunny Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin söz konusu firmalar ile dolaylı bilgi değişimine aracılık ettiği gerekçesiyle rekabete aykırı hareket ettiği iddialarına yönelik yürüttüğü ön araştırmaları karara bağladı. Rekabet Kurulu, ön araştırmalarda elde edilen bilgi ve belgeleri bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu 4 firmaya soruşturma açma kararı aldı.

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