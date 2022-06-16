Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete ek zammın konuşulduğu sıcak gündemde kritik bir görüşme gerçekleşti. Bu bağlamda TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrası Atalay, "Asgari ücret konusunu ele aldık. Taraflarla görüşüp karar verilecek. Görüşmemizde Cumhurbaşkanı, 'Her şeyin farkındayım' dedi" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ARALIK'I BEKLEMEYELİM"

Atalay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir görüşme oldu. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Cumhurbaşkanı da her şeyin farkın olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINI DEVLET KARŞILASIN"

Benim aklımdaki rakam 10 bin derim ama böyle değil. Söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenler asgari ücretin bu kadar artmasını istemiyor. 'Artsın ama bu artan bölümü devlet karşılasın' diyorlar. Ben insanların cebine ne girecek ona bakıyorum. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekti. Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Kazanmaktan başka bir ihtimal yok Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin yöneticilerine seslendi. 2023'te kazanmak dışında bir ihtimal olmadığını belirten Erdoğan, "23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan açıkladı, rakamlar netleşti! Artan enflasyon rakamları ve alım gücünün düşmesiyle milyonlarca kişi asgari ücrete gelecek olan zamma odaklandı. Hükümetten gelen açıklamalar ise çalışanları heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, 'Temmuz'da enflasyon farkıyla, ocak ayındaki ücretlerde yeni düzenlemelerle milletimizi daha da rahatlatacağız' açıklamasını yapmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, zam için Temmuz ayını işaret etmişti. Peki asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilen detaylar…