Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Kira artışlarında 1 Temmuz 2022 ve 1 Temmuz 2023 arasında yapılabilecek en yüksek zam oranını yüzde 25 olarak sınırlandıran yasa tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edilişti. Ancak konuyla ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Kiracılar zam sınırına memnun olurken, ev sahipleri enflasyonun altında kalması nedeniyle şikâyetlerini dile getirdi. Hâl böyle olunca ev sahipleri kiracıları evden çıkarmak için çeşitli bahaneler üretmeye başladı. Günün sonunda mahkemeler kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları ile doldu taştı. Yılan hikâyesine dönen kira zam sınırı ile ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı. Kanunda yer alan ‘Yüzde 25 sınırının üzerine çıkılamaz’ ibaresi ev sahibi ve kiracı limiti aşmak istese bile gerçekleşemiyor. Bu nedenle ev sahibi ve kiracılar arasında iyi niyetli yapılan anlaşmalar geçersiz sayılıyor.

‘ÜSTÜNE ÖDEME GEÇERSİZ’

Kira artışlarında yüzde 25 zam sınırı ile ilgili sorularımızı cevaplayan Avukat Sefa Karcıoğlu, büyük bir kargaşa yaşandığını belirterek, mahkemelerde bu tür davaların ciddi anlamda arttığını söyledi. İki tarafın istemesi durumunda bile yüzde 25 zam oranının geçilemeyeceğini sorduğumuz Karcıoğlu “Yeni kanunda ‘üstüne yapılan ödemeler geçersiz sayılıyor’ diye bir ibare var. Yani kiracı ve ev sahibi anlaşarak ve iyi niyetli şekilde yüzde 25 zam sınırının üstüne çıkamıyor. Ancak kontratta belirtilen yüzde 25 zammı bankaya yatırıp, kalanı elden verebilir. Bunun karşılığında da imzalı bir yazı alabilir. Ya da yüzde 25 zammın üstünü kira ödemesi diyerek değil başka şekilde hesaba yatırır” dedi.

GİR-ÇIK YAPILABİLİR

Ancak bu tür ödemelerin (kayıt dışı) ileride sıkıntı olabileceğini söyleyen Karcıoğlu “Bugün kiracı ve ev sahibi iyi iken, bir sonraki gün kötü olabilirler. Bu durumda kiracı yüzde 25 zam üstünde verdiği paranın tamamını geri alabilir. Çünkü ev sahibinin ‘sebepsiz zenginleşmesi’ söz konusu. Şayet bunların hiçbirini yapmak istemiyorlarsa da eski kontratı feshedip, yeni kontrat yapılabilir. Kısacası iki türlü de çıkmaz bir durum yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Zam tartışması sonucu kiracı ev sahibini öldürmüştü! Kiracının ifadesi ortaya çıktı İstanbul'da ev sahibiyle aralarında zam tartışması yaşanan kiracı ev sahibini silahla göğsünden vurarak öldürmüştü. Katil zanlısı kiracının ifadesinde Ev sahibi kız arkadaşımın bende kaldığın öğrendikten sonra da beni ne zaman görse, ‘Evi ya boşaltırsın ya da zorla atarım. Eve gelen giden belli değil’ dediği ve "Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm’ diyerek tehditlerde bulundu" şeklinde konuştu.

Yargıtay’dan kiracılara kötü haber: İspatlamayana kapı gözüktü Yargıtay kira sözleşmesi yapıldığı sırada tarihleri boş olan kira sözleşmesinin sonradan doldurabileceğini, kiracının imzaladığı tahliye taahhüdünün sözleşme sonrası doldurulmasının önemsiz olduğuna karar verdi.

Yüksek fiyatlar kira göçüne zorluyor: Fahiş zamlara vatandaş çareyi merkezden uzaklaşarak buldu Kiralara yapılan fahiş zamlar özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşları zor durumda bırakırken, İstanbul'da ise şehir içinde nüfus hareketliliği yaşanıyor. Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yaşayanlar nispeten daha ucuz olan Esenyurt, Sancaktepe gibi bölgelere taşınırken, emlakçılar kiralık ev bulmakta zorlandıklarını belirtiyorlar. Konut kira artışlarına getirilen yüzde 25'lik sınırın ise bu hareketliliği düşürmesi bekleniyor.