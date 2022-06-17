Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 80’lere çıkararak lig atlayan Türkiye, ürettiği sistemleri kimseden izin almadan ihraç da ediyor. Buna en güzel örnek Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT’ın (Askerî Fabrika ve Tersane İşletme AŞ) ürettiği Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMAAT). Edinilen bilgiye göre Türkiye, ihtiyaç doğrultusunda yurt dışından mayın temizleme aracı satın alacaktı. Millî Savunma Bakanlığı devreye girerek, ASFAT’a “Bunu yerli ve millî yapacağız” talimatını verdi. Normal şartlarda ilk etapta 2 adet, daha sonra ikişer ikişer belli sayıda mayın temizleme aracı yurt dışından tedarik edilecekti. ASFAT ise kısa bir süre içerisinde TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda tamamen yerli ve millî imkânları kullanarak MEMAAT’ı üretti. Birçok ülkenin ilgi duyduğu araca yurt dışından talep gelmeye başladı.

İHRACAT SERTİFİKAYA DA YERLİ ÇÖZÜM

Ancak bu defa MEMAAT’ın yurt dışına satabilmesi için uluslararası sertifikasyonu gerekiyordu. Söz konusu uluslararası sertifikasyonu alabilmek için firmanın kalifikasyon merkezî hâline gelmesi lazımdı. Burada da ASFAT, önemli bir adım atarak Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Millî Mayın Faaliyet Merkezine (MAFAM) bu yeteneği kazandırdı. Uluslararası akreditasyon ve kalifikasyon yeteneği kazanan ASFAT, böylece MEMATT araçlarını kimseden izin almadan yurt dışına ihraç etti. Şimdiye kadar 20 tanesi Azerbaycan’a 2 tanesi Burkina Faso’ya ve 2 tanesi de Togo’ya olmak üzere toplam 24 MEMAAT satıldı. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden de talep geliyor.

“AVRUPA’YA GİDİP İZİN İSTERDİK”

MEMATT özelinde bu sürecin önemli bir kazanım olduğunu belirten güvenlik kaynakları “Bir ülkeye ürün satılacağı zaman Avrupa'ya gidip ‘Ben bunu ürettim, buna bir sertifika verirsen ürünü satabilirim’ demeniz lazımdı. Söz konusu ürünün kullanılabileceğini bir merciinin onaylaması gerekiyor ki, sen onu satabilesin. Şimdi ise kimseye sormadan istenilen ülkeye MEMAAT satışı yapılabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

UZAKTAN KUMANDA EDİLİYOR

MEMAAT, anti-personel mayınları etkisiz hâle getirerek, sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde son teknoloji ile tasarlandı. Dünyanın en tok levhası Armoks 500T ile kaplanarak mayına dayanıklı hâle getirilen MEMATT, uzaktan kumanda edilebiliyor. Saatte 4 kilometre hızla ilerleyebilen teçhizat, 25 santimetre derinliğe kadar inip, 1,7 metre eninde 1 kilometre uzunluğunda bir yeri 1 saatte mayınlardan temizleyebiliyor.

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