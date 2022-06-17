Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tasarruflarını milli paramız olan Türk Lirası'nda değerlendirmekte isteyen vatandaşlarımıza enstrümanlar hazırladık. Bu kapsamda; tasarladığımız GES ile bireysel yatırımcılarımıza sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"TALEPLER ÇOK İYİ GELİYOR"

Bakan Nureddin Nebati, "Buna yönelik talepleri 15 Haziran'dan itibaren almaya başladık 22 Haziran'a kadar devam edecek. Talepler çok iyi geliyor. GES'lerin getirisi yıllık minimum yüzde 23.04 olacak ve kupon gelirleri vatandaşlarımıza 3 ayda 1 ödenecek. Bu gelirin artma potansiyeli de yüksek olacaktır." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla topyekun seferber olmayı bilmiş, vatanını hep birlikte savunarak zafere ulaşmış bir milletin torunlarıyız. Öyle, esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak kesinlikle değiliz" diye konuştu.