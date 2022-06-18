Türkiye Gazetesi

Aura Roboclean'ın Uluslararası Distribütörler Toplantısı'nda 2021 yılı şampiyonu olan distribütörler, ödülünü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı. Tatar, törende yaptığı konuşmada, İhlas Holding ailesine minnet duygularını dile getirdi. Türkiye'de çalıştığı dönemde İhlas Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli Enver Ören ile tanıştığını, kendisinden çok büyük destek gördüğünü ifade eden Tatar “Biz vefalı insanlarız. Türkiye'de çalıştığım dönemde İhlas Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli Enver Ören’le tanışmıştım. Kendisini minnet duygularımla, rahmetle yad ediyorum. En kötü günümüzde yayınlarıyla, dualarıyla Kıbrıs Türk halkının haklı davasının yanında olmuştu. İhlas Holding bizim için hep ayrı yerde. Her ferdine en kalbi duygularımla sesleniyor, teşekkür ediyorum, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.



250’yi aşkın katılımcının iştirak ettiği toplantının gala ve ödül gecesinin KKTC’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tatar, güzel ve hayırlı çalışmalarında daima grubun yanında olacağını söyledi. Törende daha sonra, 25'inci yılını kutlayan Aura Roboclean’ın distribütörleri ödüllerini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı.

İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Bekir Eren, teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek günün anısına bir plaket takdim etti. Toplantının sonunda görüşlerini dile getiren Eren “Her yıl farklı ülkelerde düzenlemiş olduğumuz Distribütörler Toplantısı için bu yıl kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni seçtik. 50’yi aşkın ülkeye ihracatımız mevcut. Pandemi dönemi sonrasında uluslararası satış ağımızın motivasyonunu artırmak amacıyla toplantımızı bu yıl Girne'de gerçekleştirdik. Son derece coşkulu bir katılım var. İlerleyen sürede birçok ülkeyi de ailemize katmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda Roboclean ailesinin distribütörlerinin yeni ülkelerde de çok daha hızla büyüdüğünü göreceğimize inanıyoruz” dedi.

Toplantının sonunda görüşlerini dile getiren Eren, “Her yıl farklı ülkelerde düzenlemiş olduğumuz Distribütörler Toplantısı’nı bu yıl kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlemeye karar verdik. 50’yi aşkın ülkeye ihracatımız mevcut. Pandemi dönemi sonrasında uluslararası satış ağımızın motivasyonunu artırmak amacıyla toplantımızı bu yıl Girne'de gerçekleştirdik. Son derece coşkulu bir katılım var, inanıyorum ki, katılımcılar için de verimli bir toplantı oldu. İlerleyen sürede birçok ülkeyi de ailemize katmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda Roboclean ailesinin distribütörlerinin çok daha fazla bir şekilde arttığını hep birlikte görmek istiyoruz” dedi.