Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda TUSAŞ’ın yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği üç hava platformu göklerle buluşacak. 18 Mart 2023'te TUSAŞ’ın geliştirdiği Türkiye’nin beşinci nesil Millî Muharip Uçağı (MMU) hangardan çıkarak, ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Türkiye’nin ilk yerli ve millî savaş uçağı hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayacak. MMU projesiyle Türkiye, dünyada ABD, Rusya, Çin gibi 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.

ATAK-2 PERVANE ÇEVİRECEK

Millî taarruz helikopteri ATAK-2 de 18 Mart 2023’te gökyüzüyle buluşacak. T129 ATAK helikopterinden elde edilen deneyim ve operasyonel tecrübe sayesinde tamamen özgün olarak geliştirilen ATAK-2; yakın hava desteği, havayer ve hava-hava muharebesi, müşterek taarruz operasyonları ve silahlı keşif ve gözetim gibi görevlerde yer alacak. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve 18 Mart 2023’te sahneye çıkacak olan bir diğer hava platformu ise HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı. HÜRJET de 2023’te ilk uçuşunu yapacak. Tek motorlu hafif taarruz uçağı HÜRJET, donanmanın en büyük askerî gemisi TCG Anadolu’da konuşlandırılacak.

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Togg CEO'su deneme üretimi için tarih verdi Yerli otomobil Togg'da sona gelindi, her bir parçası onlarca kez test edilen yerli otomobilin üretimine sayılı günler kaldı. Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, gelecek yıl mart ayında yollara çıkması beklenen Togg'un fiyatına ve üretimine dair önemli açıklamalarda bulundu, deneme üretimi için tarih verdi. Birçok milletvekilinin de 2023'te yollara çıkacak olan otomobil için talepte bulunduğu öğrenildi.

Milli Muharip Uçağı ilk defa Asya’da görücüye çıkıyor! Gücüne güç katacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Asya’nın en önemli havacılık organizasyonuna katılıyor. 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Singapur Airshow'a katılacak olan TUSAŞ, ilk kez Milli Muharip Uçak’ın bire bir modelini Asya pazarında sergileyecek.