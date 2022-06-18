Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre günübirlik kiralanan evlerde de her an ulaşılabilecek sorumlu işletici bulunacak. Çalışanlarla ilgili bildirimler, sorumlu işleticiler tarafından belirlenen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda muhtar onayı aranmayacak. Bildirilen kayıtlar genel kolluk kuvvetlerine ait sistemde beş yıl süre ile muhafaza edilecek. Bu süreyi dolduran kayıtlar kaydedilen sistemden otomatik olarak silinecek. Bu veriler üzerinden yapılan bütün işlemler kayıt altına alınacak.

Kiralık evde zam çıkmazı: Enflasyonun değil, TÜFE'nin de altında açıklandı Kira zamlarına uygulanacak olan yüzde 25 sınır, ev sahibi ve kiracılar arasındaki davaların artmasına neden olacak. Sektör temsilcileri tek geliri kira olan hane sayısının 2,5 milyon olduğunu belirterek "Kira geliri ile kredi ödeyen de var. Ayrıca yüzde 39’luk TÜFE oranına bile uymayan, yüzde 25’i hiç dinlemez. Problem iyice büyüyecek" diyor.

İstanbul'da günübirlik kiralık dairede genç kızın şüpheli ölümü Esenyurt'ta arkadaşları ile birlikte günübirlik daire kiralayan 17 yaşındaki genç kız lüks sitede bulunan dairenin camından aşağı düştü. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.