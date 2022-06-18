Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkarta ilişkin yeni düzenlemeyi Twitter hesabından duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulkarta 2 bin 500 lira faizsiz ve masrafsız kredi imkanı getirildiğini açıkladı.

İSTANBULKART KREDİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kredisine başvuru lar mobil uygulama dan yapılacak. İstanbulkart kredisi nden başvuru sahipleri 500 liradan 2 bin 500 liraya kadar faizsiz, masrafsız veya 2 bin 500 lira-5 bin lira arası 24 ay vadeye kadar yararlanabilecek.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulkart’a bakiye desteği var. İstanbulkart Mobil üzerinden 2500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz."

İstanbulkart'ı usulsüz kullananlara 430 TL ceza İstanbul Büyükşehir Belediyesi usulsüz kart kullanımın önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. 8 bin şüpheli işlem tespit edilirken 3 bin kart geçici olarak bloke edildi. Usulsüz kullanımlara para cezası kesildi.

İstanbulkart’ın vizeleme ücretine yüzde 160 zam yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbulkart vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaptı. İndirimli İstanbulkartların vizeleme ücreti 13 lira oldu.