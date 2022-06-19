Türkiye Gazetesi

TOGG, Gemlik Tesisindeki inşaat çalışmalarına planlar doğrultusunda devam ediyor. Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesiste, boya, gövde ve montaj binaları başta olmak üzere üretim birimlerindeki çalışmalarda son aşamalara gelindi. Gövde binasındaki 208 robot, hücre bazında parçalı denemelerin ardından, deneme üretimi için hazır hâle gelmeye başladı. Montaj tesisinin de tamamlanmasıyla TOGG, temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacak.

HEDEF 1 MİLYON SATIŞ

TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. TOGG’da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

TOGG'da geri sayım sürüyor! Heyecanlandıran paylaşım: Yüzde 99'u tamamlandı Yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. "Bizi izlemeye devam edin" notu ile yapılan paylaşımda Gemlik tesisindeki çalışmaların planlandığı gibi sürdüğü ve çoğu tesiste çalışmaların sona yaklaştığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg mesajı: Yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan Togg'un yıl sonu üretim bandından indirileceğini söyledi.