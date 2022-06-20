Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Türkiye, rüzgâr türbini üretiminde dünyanın merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. Rüzgâr türbini üretimi yapan dünyanın en büyük 5 firması Türkiye’de yatırım yaparken, önümüzdeki dönemde, deniz üstü rüzgâr türbinlerinin yapımı konusunda yeni yatırımlar gündeme gelecek. Türkiye, rüzgâr türbini üretimi konusunda kendi mühendislik ve modelleme yeteneğini geliştirirken, özellikle, dünyanın farklı bölgelerindeki rüzgâr türbinlerinin bakım ve onarımları Türkiye’den gönderilen mühendisler tarafından yapılıyor. Rüzgâr türbini aksamları üretiminde yerlilik oranı da yüzde 72’ye kadar ulaştı. Bunların yanı sıra, Türkiye’de üretilen rüzgâr türbini aksamlarının yüzde 80’i de ihraç ediliyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu geçtiğimiz hafta, rüzgâr türbini üretimi yapan firmalara bir ziyaret gerçekleştirdi. Rüzgâr türbinleri üretiminde Türkiye’nin Avrupa’da önemli bir tedarikçi olduğunu söyleyen Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, “Önümüzdeki süreçte Türkiye, 190 ülkenin bir araya gelerek birbirine taahhüt verdiği yenilenebilir enerji dönüşümündeki ana aktörlerden birisi olacak. Bu istihdam, yatırım ve ihracat getirecek. Türkiye büyüyecek. Rüzgar dönüşümüyle enerjideki bağımlılığımızı da minimize edeceğiz. Türk sanayisinin yenilenebilir enerji kullanmasıyla muhtemel sınırda karbon vergisini de bertaraf edecek” dedi. Altunyaldız, özetle şunları aktardı:

15-20 MİLYAR AVRO YATIRIM OLABİLİR

İzmir bölgesi Türkiye’de rüzgâr santrallerinin hem de aksam üretiminin merkezi olma yolunda önemli bir mesafe almış. Arkadaşlar, ‘Türkiye rüzgâr enerjisi aksam tedarikinde 3 merkezden biri olma şansına sahip’ olduğunu söyledi. Türkiye’nin rüzgârda kurulu gücü toplamda 11 bin megavat. Bunun yaklaşık yüzde 18’i İzmir bölgesinde kurulu. İzmir’deki fabrikaların doğrudan 10 bin civarında istihdam kaynağı oluşturduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde de ilave yatırımların yapılacak. Şu anda kapasitenin yüzde 30'a çıkarılması için çalışmalar sürüyor. 15-20 milyar avro civarında yatırım yapılabilir. 5 bin ilave istihdamın olacağını ifade edebiliriz. Yabancı sermayeli bir firma Türkiye’de 5 türbin kanattan birini üretiyor. Firmanın yüzde 30 operasyonları Türkiye’de. Bu firmaların, yatırım alanlarını büyütme talepleri var. Biz, başta Avrupa olmak üzere önemli bir tedarikçi ülkeyiz. Dünyanın farklı bölgelerindeki rüzgâr türbinlerinin bakım ve onarımlarını Türkiye’den gönderilen mühendislerle yapılıyor. Dünyanın farklı yerlerinde servis hizmeti verebilecek durumdayız.

16,5 MİLYAR LİRALIK İTHALATI BİTİRECEK HAMLE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugüne kadar 26 kalkınma ajansı vasıtasıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını açıkladı. Kritik teknolojilerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak üzere başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında önemli bir adımı geride bıraktıklarını kaydeden Varank, “Üretimde Yapısal Dönüşüm çağrımızın değerlendirme süreçlerini tamamladık.Toplam büyüklüğü 2,7 milyar lira olan 21 projeyi farklı şehirlerde destekleme kararı aldık. CNC işleme tezgâhlarından sınai robotlara, enjeksiyon makinalarından çelikten sürgülü valflara kadar birçok kritik ürün ve teknolojilere yönelik yatırımlar yapılacak. Yerli ve millî imkânlarla yapılacak üretimler neticesinde dışa bağımlı olduğumuz birçok ürün sadece Türkiye'de üretilmeye başlanacak. Bu işin cari açığın azaltılmasına katkısı 16 milyar 500 milyon lirayı bulabilecek. Yani cari açığımızın azaltılmasına çok ciddi imkânı biz teknoloji odaklı sanayi hamlesi sonucunda elde etmiş olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Enerjide tedarikçilere bağımlılık yüzde 25'e düşecek Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye enerji temininde kaynak çeşitliliğine gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji kaynaklarındaki fiyat artışlarına ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, vatandaşları bu artışlardan korumak için ciddi tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini bildirdi.