Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | BALIKESİR

Özellikle helal üretim olması, sığır derisinden üretilen bu ürünlerin gönül rahatlığıyla tercih edilmesini sağlarken, protein kaynağı jelatin ve kolajen yatırımında Türkiye hedef büyüttü. Pandemi döneminde Balıkesir’de kurulan Gelner Gıda, kısa sürede Avrupa ve ABD’ye gerçekleştirdiği ihracatla, 2022 yılı ilk yarısında 3 bin ton olan üretimini yıl sonunda 4 bin tona yükseltecek. Jelatin üretimini Balıkesir fabrikalarında basın mensuplarına anlatan Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, “Üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. Kurulduktan hemen sonra Amerika’ya katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirmeye başladık. İlk jelatinimiz çıktı, 6 ayda ABD'ye 18 konteyner ürün gönderdik. 80 senelik dericiyiz Amerika'ya bitmiş deri olarak 80 dolar ihracat yapamadık ama fabrika açtık, 18 konteyner gönderdik” dedi.

HEDEF ‘SIFIR ATIK’

Türkiye'de ölçeği büyütmek ve kaliteyi yükseltmek gerektiğini kaydeden Uyguner, “2 yılda üretimimizi 9 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Yatırımlarla yüzde 100’ün üzerinde büyüyeceğiz. Kolajen ve jelatinin dünyadaki pazar payı 4 milyar dolar. Jelatinin kilogram fiyatı 5 ila 9 dolar arasında değişiyor. Kolajen, jelatine göre 1.5 kat daha katma değerli bir ürün. Ağustos ayı itibarıyla seri kolajen üretimine başlayarak ihracata odaklanacağız. Türkiye kolajen pazarında çok yeni. Jelatinde bütün Avrupa'ya ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Fransa’nın en büyük market zinciriyle çalışıyoruz” diye konuştu. Sıfır atığa odaklandıklarını anlatan Burak Uyguner, “Atık diye bir şey yok, az inovasyon var” sözünü ilke edindiklerini ve bu kapsamda hayvansal ürünlerin ekonomiye kazandırılması için yeni Ar-Ge çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

Helal ürünler için yeni düzenleme: Belgesi olmayana 1 milyon liraya kadar ceza İç piyasaya sunulan ürün ve hizmetler için helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu’nca (HAK) akredite edilmesi zorunlu olacak. Bir yıllık geçiş sürecinin ardından HAK, tarafından akredite edilmeyen kuruluşlara yetkisiz helal belgesi düzenlemekten 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Belçika'da helal kesim yasağına karşı kampanya büyüyor Belçika'da Flaman ve Valon bölgelerinden sonra Brüksel Başkent Bölgesi parlamentosunun da helal kesim yasağını gündeme almasına karşı başlatılan kampanyayı şimdiye kadar 112 bini aşkın kişi imzaladı.