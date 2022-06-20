Türkiye Gazetesi

Kısa süre önce bankalar tarafından haczedilen ve satışa çıkan araç sayısı bir hayli yüksekti. Binlerle ifade edilen araç stokları, yaşanan aşırı fiyat artışları sonrası neredeyse tamamen tükendi. Kredi borcunu ödeyemeyenler, bankanın üzerinde ipoteği bulunan araç ve konutlarını satışa çıkararak borcunu kapatma yoluna gidiyor. Bankalar tarafından haczedilen az sayıdaki araç ve konut ise kısa süre içinde satılıyor.

REKOR SEVİYEDE AZALMA

Bankaların internet sitelerinde satılık gayrimenkul ve araç sayısı rekor denecek seviyede azaldı. Birçok bankanın sitesinde satılık araç yer almazken, gayrimenkul satışlarının ise konuttan ziyade işyeri ve arsa ağırlıklı olması dikkat çekiyor. Bazı bankalarda icralık araç sayısı sıfırlanırken, bazılarında ise 10’u geçmiyor.

BAYİ VE GALERİLE GÖRE VERGİ AVANTAJI

Dünya'nın haberine göre, bankalar icra yoluyla eline geçen taşıtları direkt teklif usulü ya da e-ihale yoluyla satıyor. Bu araç satış ihalelerinin başlangıç bedelleri oldukça ekonomik oluyor. Çünkü bankalar bu araçları satarken bayi ve galerilere göre çeşitli vergi avantajına sahip.

Çoğunlukla bu araçlar ihale sonrası piyasanın yüzde 15-20 oranında daha ucuza satılıyor. Yakın döneme kadar bankaların elinde binlerce satılık araç bulunuyordu. Şimdi ise neredeyse tüm bankalardaki satılık araçların sayısı 100’ü geçmiyor.

ARACINI BANKAYA KAPTIRMAKTANSA SATMAYI TERCİH EDİYOR

Bankaların elinde sınırlı sayıda araç olmasının ise iki temel nedeni bulunuyor. Çip krizi nedeniyle piyasada arz-talep makası açılırken otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi otomobili daha değerli bir ürün haline getirdi. Bulunurluk sorunu nedeniyle ikinci el otomobil fiyatının sıfıra yaklaşması hatta bazı durumlarda sıfırı geçmesi, otomobili en cazip yatırım araçlarından birine dönüştürdü.

Sektör temsilcileri, şu anki piyasada hiçbir tüketicinin 100 bin-200 bin TL kredi borcu için otomobilini haczettirmeyeceğini söylüyor. Çünkü sadece bir yıl önce 300 bin TL’ye alınan bir aracın fiyatı iki katından fazla artmış durumda. Dolayısıyla kredisini ödemekte zorlanan biri aracını bankaya kaptırmaktansa satarak borcunu kapatmayı tercih ediyor.

Diğer yandan, icraya düşen araçlar da piyasadaki arz sorunu nedeniyle eskiden daha hızlı satılıyor. Benzer durum konut tarafında da yaşanıyor.

‘Ağır hasarlı’ araç artık kâbus değil Türkiye araç parkında önemli bir yer işgal eden ağır hasar kayıtlı araçların oluşturduğu sıkıntılar için sektörden dikkat çekici bir çözüm geldi.