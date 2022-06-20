Emeklilere müjdeli haber! Promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik büyük fırsat
20.06.2022 - 12:37 | Son Güncelleme: 20.06.2022 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Bankalar emekli vatandaşlara, kendi bankalarına geçmeleri için sunduğu promosyon ücretlerinde artışa gitti. Son yapılan emekli maaş promosyon ücretlerindeki güncelleme sonrası rakam 4 bin 500 liraya kadar yükseldi. Peki hangi banka ne kadar promosyon ücreti veriyor? Promosyon ücreti ne? İşte güncel promosyon rakamları...
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