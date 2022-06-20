Türkiye Gazetesi

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) verilerine göre, benzin satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti.

AKARYAKITTA YENİ VERİLER AÇIKLANDI

Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.

İLK BEŞ AYDA SATIŞLAR ARTTI

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 37,31 artışla 1 milyon 577 bin 66 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,74 artışla 11 milyon 641 bin 341 metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 53,38 artışla 96 bin 148 ton, gazyağı satışları yüzde 18,54 düşüşle 760 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 10,60 artışla 1 milyon 146 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

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Motorine peş peşe ikinci zam! Motorinin litresi 30 TL’yi aştı: 17 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bent petrolün fiyatındaki artış ve dolar kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Dün gece yarısı motorine bir zam daha geldi. Gelen 80 kuruşluk zam ile motorin 30 TL’yi geçti. Peki 17 Haziran 2022 benzin, motorin, LPG, otogaz ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? Motorine zam geldi mi? Motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri…