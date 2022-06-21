Türkiye Gazetesi

Satıcılar artık GittiGidiyor’da yeni ürün listeleyemeyecek. Platform 18 Temmuz'dan itibaren ise tamamen satışa kapatılacak. Ayrıca alıcı ve satıcılar, 5 Eylül 2022 tarihine kadar sitede bulunan “Hesabım” sayfalarına erişebilecek. Türkiye’nin ilk online pazaryeri olan GittiGidiyor Serkan Borançılı, Burak Divanlıoğlu ve Tolga Kabataş tarafından 5 Şubat 2001 yılında kuruldu. 2011 yılında küresel e-Ticaret liderlerinden eBay’in çatısı atına giren GittiGidiyor, 35 milyon kayıtlı kullanıcısıyla 50 kategoride 25 milyon ürüne ev sahipliği yapıyor. Saniyede bir ürünün satıldığı platformda KOBİ ve büyük işletmelerin mağaza açıp işlerini büyütmesine imkân sağlanıyor. Mobil cihazlara uyumlu ekranı ve 30 milyon kez indirilen uygulaması ile satışlarının yüzde 64’ü mobilden yapılıyor. Great Place to Work tarafından belirlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde 2017 yılından beri en üst sıralarda yer alan GittiGidiyor, 2022 yılında 250-499 Çalışan Kategorisi’nde “Türkiye’nin En İyi 2. İşvereni” oldu.

Türkiye'nin en ünlü e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor kapanıyor! GittiGidiyor kapanıyor mu? GittiGidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak? Türkiye’nin en büyük e-ticaret şirketi olan GittiGidiyor kapatılıyor. Kullanıcılar 18 Temmuz’dan itibaren yeni satın alımlar yapamayacak. Peki GittiGidiyor kapanıyor mu? GittiGidiyor neden kapanıyor? GittiGidiyor Türkiye’den çekildi mi, ne zaman kapanıyor? İşte detaylar…