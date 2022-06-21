Türkiye Gazetesi

TOKİ bu kapsamda konut yatırımı için 10 bin konutluk arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma Ankara’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İstanbul’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Açık artırmada; İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Uşak'taki arsalar 29 Haziran'da; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Çorum, Aksaray, Elazığ, Afyonkarahisar, Amasya, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun, Kars, Hakkari illerindeki muhtelif arsalar ise 30 Haziran'da satışa sunulacak. Açık artırmada ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak.

TOKİ ile evine kavuşmak isteyen 750 kişiye belediye engeli: Tam 3 yıldır bekliyorlar İzmir’in Karabağlar ilçesinde yapılması planlanan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları, Karabağlar Belediyesi'nin imar planına itirazları sebebiyle yaklaşık 3 yıldır başlatılamıyor. TOKİ kurası sonucu hak sahibi olan 750 vatandaş, haklarının verilmesi için basın açıklaması yaptı. Hak sahiplerinden Alişan İnal, “Tek umudumuz olan bu evlerin inşaatı da Karabağlar Belediyesi'nin bitmek bilmeyen davaları yüzünden başlamadı” dedi.