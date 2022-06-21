Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemideki çalışmaların 25 gün içinde tamamlanacağı öğrenildi. Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak ‘Mavi Vatan’daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katacak. 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği bulunuyor. 19 Mayıs'ta Mersin'e ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin 15 Temmuz'da göreve başlamasının planlandığı öğrenildi. Öte yandan geminin sigortası da Türkiye Sigorta tarafından yapıldı.

'Abdülhamid Han' manzaralı tatil! Vatandaşların gurur tablosu oldu... 25 gün sonra göreve başlaması beklenen Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han'da son hazırlıklar tamamlanırken, gurur tablosunun parçası olmak isteyen vatandaşlar karşısına kamp kurup, tatil yaptı. Devasa gemiyi yoldan geçerken görenler de durup fotoğraf çektirdi.

Mavi Vatan’ın en güçlüsü "Abdülhamid Han" kırmızı beyaza boyandı Mersin’in Silifke ilçesinde bakıma alınan 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi Abdülhamid Han kırmızı beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi. Mavi Vatan’daki araştırmalarda etkin rol oynayacak olan Abdülhamid Han, donanmanın en donanımlısı.