Dolar ve Euro’da yaşanan hareketlilik vatandaşların gündeminde. Haftanın ilk gününde yükselişe geçen dolar kuru 21 Haziran Salı günü yatay yönde ilerliyor. Vatandaşlar ise ara motorlarına ‘Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte 21 Haziran 2022 Salı günü döviz kurunda son rakamlar…
21 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar, önceki kapanışını 17,3143 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3133 TL alış fiyatı ve 17,3153 TL satış fiyatından işlem gördü. Dolar ve Euro'da son duruma 21 Haziran 2022 Salı günü piyasalar açıldığında yer verilecektir...
EURO NE KADAR?
EURO, önceki kapanışını 18,2402 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,2309 TL alış fiyatı ve 18,2496 TL satış fiyatından işlem gördü.
‘Korkunuz varsa bunu yapın’ diyen İslam Memiş altın ve dolardaki alım fırsatlarını açıkladı: Benden haber bekleyin Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Fed’in faiz kararı sonrası dalgalanmalar gram ve çeyrek altın yeni haftayla birlikte düşüşe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolardaki yaşanan dalgalanmaları değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Altın alım ve satım konusunda yatırımcıların kendisinden haber beklemeleri gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, alım ve satım için yeni seviyeleri açıkladı.
İslam Memiş altın ve dolarda yeni tahminlerini açıkladı: Bu seviyelere gelince alın diyeceğim Fed’in 28 yılın en sert faiz artırımına gitmesinin ardından altın fiyatlarında düşüş başladı. Geçtiğimiz son 2 haftada 1000 TL’nin üzerine çıkan gram altın 1024 lira bandında sıkıştı. Ons altın 1839 dolar seviyesinde hareket ediyor. Piyasalarda tedirginlik sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten altın ve dolar için yeni tahmin geldi. İslam Memiş, gram altın ve doların ne zaman alınmasını ve satılması konusunda rakam vererek yatırımcıları uyardı. Merkez Bankaları konusunda da uyarılarda bulunan Memiş, sene sonuna kadar faiz artırımların 3-4 kez devam edeceği öngörüsünde bulundu.
İslam Memiş ‘Kaos yaklaşıyor’ diyerek kar ettirecek yatırım aracını açıkladı! Gümüş alan kazanacak Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Açıklanan karar küresel piyasalarda etkisini direk gösterdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Fed’in piyasalara etkisini değerlendirerek vatandaşlara en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Enflasyonun beklenenden daha da uzun olacağını belirten İslam Memiş, değerli emtiaların üzerindeki baskıların daha da artacağını söyleyerek en karlı yatırımın gümüş olduğunu vurguladı.