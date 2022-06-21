Türkiye Gazetesi

Çok çocuklu aileler, bakıma ihtiyaç duyanlar , engelliler ve yaşlılar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarını hzı kesmeden devam ederken yardımlarda yine rekor kırıldı. Bakım yardımları kapsamında 1 ayda toplamda 1 milyar lira ödeme yapıldı.

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay ödenecek toplam 1 milyar 289 milyon lira evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla destek programları yürüttüklerini vurguladı.

'VATANDAŞLARIMIZI DESTEKLİYORUZ'

Engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modellerini uyguladıklarını ifade eden Yanık, bu modeller içinde evde bakım yardımının önemli yer tuttuğunun altını çizdi. Ailelerinin yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını kaydeden Yanık, "Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." ifadesini kullandı.

'547 BİN KİŞİ YARARLANDI'

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Bu ay 547 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlandı. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Bakan Yanık açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayına ilişkin 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Yanık canlı yayında iddiaları yalanladı: İşe alım mülakatlarında kesinlikle torpil yok Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 4 bin 175 kişilik personel alınımında torpil yapıldığı iddiaları tartışma konusu olmuştu. Canlı yayına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Yanık iddiaları yalanlayarak, "Kesinlikle torpil ve rüşvet yok. Süreci şeffaf yürüttük. 10 bin aday mülakata girdi. Adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığı olup olmadığını tespit ettik." dedi.

Bakan Yanık duyurdu: ASDEP mülakat sonuçları 2022 açıklandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha önceden yapılan duyuruda 4175 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu.