Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'na 17 gün kala hem vatandaşlar hem de hayvan satıcılarını tatlı bir telaş aldı. Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle hayvan fiyatlarında yüzde 100 artış oldu. Hal böyle olunca kurban kesmek için alınacak hayvanların ya erkenden ya da bayram günlerinin sonuna alınması yönünde hayvan besicileri tarafından uyarılar yapılıyor. Çiftlik işletme sahibi ve hayvan besleyicisi Cengiz Can, bu seneki hayvan satış piyasası ve hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Hayvan üreticisi Cengiz Can, "Geçen seneki piyasamız canlı kilogram satışlarımız 33 lira ile 35 lira arasıydı. Bu sene canlı kilogram fiyatlarımız 65 lira ile 70 lira arasında. Bu ücretin içinde bizim çiftliğimizde kesim ve parçalama ücreti dahildir.

'CANLI HAYVANDA YÜZDE 100 ARTIŞ'

Canlı hayvanda yüzde 100 bir fiyat artışı var. Biz daha önce hayvan pazarlarında mal satıyorduk. Hayvan pazarlarında insanlar nerde keseceklerine dair bir arayış içerisindelerdi. Biz de düşündük böyle bir sistem kurduk. Çiftliğimizde 3 adet kesimhanemiz var. Müşteri geliyor buraya, bayramın 1. günü kesim numarası ve randevu saati veriyoruz. Hayvanı kesiliyor, kaç hisse varsa eşit şekilde tartıp müşterimize sunuyoruz" dedi.

Cengiz Can, "Bu sene çiftliğimizde yüzde 70 civarında hayvanlarımızı sattık. Bu sene piyasada biraz sıkıntı var. Müşterimiz kurbanlığı ne kadar erken alırsa o kadar avantajlı olur. Çünkü pazarlara az sayıda mal geleceğini tahmin ediyoruz. Bayramdan 2 ay önce talepler başlıyor. Biz de o zaman satışlara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAYVAN SEÇERKEN DİKKAT!

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliği işletme sahibi Cengiz Can, "Vatandaşın büyükbaş alırken hayvanın dişine dikkat etmesi lazım. Hayvanın resmi şekilde gelip gelmediği, veteriner hekimlerde ve küpede sorgulama sistemi mevcut. Bu sistemden hayvanlarını kontrol edebilirler. Bir de hayvanın yaşı önemlidir. Hasta olmaması, kör veya topal olmaması gerekir. Hayvana baktığımız zaman tüylüyse, gelişmemişse o hayvanda bir sıkıntı vardır. Hayvanın ağzını açıp da bakabilirler" diye ekledi.

Kurbanlıklar için tarih verildi: İstanbul'a geliyorlar! Pazarlar kuruldu, işte büyükbaş ve küçükbaş fiyatları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "kurbanlıklar İstanbul'a ne zaman gelecek, kurbanlık satış tarihi" gibi konular merak ediliyor. Hem yem hem de yol maliyetleri arttı. Üzerine bir de kurban pazarlarındaki çadırların fiyatı eklendi. Fiyatların katlanması sonrası en ucuz kurban fiyatları ve küçükbaş büyükbaş fiyatları da merak ediliyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görücüye çıkarılan kurbanlıklar büyükşehirlere yavaş yavaş geliyor. İşte kurban fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Kurban Bayramı öncesi tatile çıkacaklara kötü haber! Otobüs bilet fiyatları iki katına çıktı: En ucuz otobüs bileti kaç TL? Okulların kapanması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla otobüs ve uçak biletlerinde hareketlilik başladı. Yaz tatilinde bir yerlere gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarını görünce ne yapacağını şaşırıyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamlar ve bayramın yaklaşmasıyla otobüs biletlerine yüzde 30 ile 50 arasında zamlandı. İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıktı. Peki otobüs biletleri ne kadar? En ucuz otobüs bileti kaç TL?

Kurbanlık alacaklar dikkat! Fiyatlar 3 katına çıktı: 2022 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul’da kurban çadırı kurulmaya başlandı. Vatandaşlar şimdiden kurban alımı için çadırlara akın etmeye başladı. Pazarlık için sıkı bir yarışa giren vatandaşlar, alım için en uygun fiyatı kovalıyor. Öte yandan bayramın yaklaşmasıyla kurbanlıkların fiyatı 3 katına çıktı.