Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ekmek fiyatının 5 liradan satışa sunulacağı haberleri sonrası vatandaşlardan tepki geldi. Konuya ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan açıklama geldi. Balcı, "İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 liradan satılması tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamını taşımamaktadır." dedi.

"EKMEĞİN 5 LİRA OLACAĞI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstanbul'da 39 ilçe bulunduğunu hatırlatan Balcı, "İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 liradan satılması tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamını taşımamaktadır. Bu yasal olmayan uygulama yetkili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Balcı, bakanlıkların çalışması neticesinde ülke genelinde ekmeğin kilogramının 20 lira olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla haziran ayında da desteklemenin devam etmesiyle birlikte en makul fiyat olan halkımızın temel gıda maddesi olan ekmekte azami fiyat, şu anda gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir. 20 lira birçok ilimizde uygulanmaktadır. Biz esnafımızın hakkını korurken vatandaşımızın da mağdur olmaması konusunda geçtiğimiz aylarda ne yapıyorsak ilgili bakanlıklarımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Dolayısıyla ekmeğin 5 lira olduğu haberlerini, 39 ilçe olan İstanbul'da 3 ilçede yasal olmayan uygulamadan dolayı '5 lira algısı' oluşturmayı doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum."

"GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Balcı, fırıncı esnafının sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıkla sürekli diyalog halinde olduklarını aktararak esnafın içinde bulunduğu zor durumun farkında olduklarını, fırıncı esnafının mağdur olmaması için kilogramı 20 liranın altına satılan illerde de ilgili kurumların gerekli çalışmaları bir an önce yapması gerektiğine işaret etti.

Verilen desteklerin ardından un sanayicisinin, fırıncı esnafına unu 360 liradan vermeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Balcı, farklı bir uygulama içerisine giren un sanayicilerine gerekli yaptırımların yapılacağını ve fırıncı esnafının mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Bu zor süreçlerde fırıncı esnafının kendisine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Balcı, "Biz şu anda çuvalı 360 liraya un alabilmeliyiz ki ekmeği 4 liradan satabilelim." diye konuştu.

İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin de İstanbul'da en son ve geçerli olan tarifeye göre 210 gram ekmeğin 3 TL, 1.000 gram ekmeğin 14,28 TL olduğunu bildirdi.

İstanbul'da en son ekmek tarifesinin 11 Mart 2022'de belirlendiğini ve yeni bir tarifeye henüz onay verilmediğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"İstanbul'da en son ve geçerli olan tarife 11 Mart 2022 tarihinde, 210 gram ekmek 3 TL, 1.000 gramı 14,28 TL olacak şekilde belirlenmiştir. O tarihten bugüne kadar ilimizde tarife değişikliğine yönelik yeni bir karar alınmamış ve kamuoyunda bahsi geçen fiyatlarda bir tarifeye onay verilmemiştir. 210 gram ekmeğin 4 TL olması yönündeki talebimiz de Ekmek Fiyatlarına İlişkin Azami Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu'nca uygun bulunmuş, tarifenin geçerli olması için ilgili kurumlar tarafından onay beklenmektedir."

İstanbul’da bazı fırınlarda ekmeğin 5 liradan satılması üzerine bakanlık harekete geçti İstanbul Kadıköy’de bazı fırıncıların ekmeği 5 liradan satması üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Denetim yapan görevliler tutanak tuttu.

İstanbul'da ekmeğe büyük zam İstanbul'da 4 liradan satılan ekmek yarından itibaren 5 lira olacak. Son zamla birlikte ekmeğe bu sene yapılan zam oranı yüzde 150 oldu. Ekmek geçen yaz 2 liradan satılıyordu.