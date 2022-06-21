Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Sekreter Antonio Guterres'ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detayları belli oldu. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin gelen soru üzerine, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Sekreter Antonio Guterres, görüşmesinde, tahıl dosyasına ve savaştan etkilenen bölgelerden gelen tahılların küresel pazara nasıl ulaştırılabileceğine odaklandı." dedi.

"TAHILIN KÜRSEL PAZARA NASIL ULAŞTIRILABİLECEĞİNE ODAKLANILDI"

Dujarric, düzenlediği basın toplantısında gelen soru üzerine, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Sekreter Antonio Guterres, pazartesi günü bir telefon görüşmesi yaptı." dedi.

Dujarric, "Bu konuşma, tahıl dosyasına ve savaştan etkilenen bölgelerden gelen tahılların küresel pazara nasıl ulaştırılabileceğine odaklandı. Müzakereler çok agresif bir şekilde devam ediyor, ancak bununla ilgili bir zaman çerçevesi verebilecek durumda değilim." diye ekledi.

Ukrayna topraklarındaki işgale son vermeyen Moskova yönetimine karşı batılı ülkeler ciddi ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırı nedeniyle, 24 Şubat'tan bu yana kargo gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor.

Son dakika! Tahıl için İstanbul'da 4'lü görüşme Son dakika... Cumhurbaşkanlığı kaynakları, tahıl için 4'lü görüşmenin 1 hafta 10 gün içinde İstanbul'da gerçekleşebileceğini belirtti.

Rusya'dan 'tahıl' kararı: Sadece dost ülkelere ihraç edilecek Rusya'da bu yıl tahıl hasadının 130 milyon tona ulaşabileceğini belirten Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, son iki ayda fiyatı rekor seviyelere yükselen buğdaya dair açıklamada bulundu. Bakan Patrushev, 130 milyon tonluk tahılı ihraç edeceklerini ancak bunun sadece 'dost ülkelerle' yapılacağını belirtti. Rusya, geçtiğimiz aylarda 'dost olmayan ülkeler' listesini açıklamış, bu listede 48 ülke yer almıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten tahıl koridoru açıklaması NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'tahıl koridoru' açıklaması geldi. Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." dedi.

Tahıl için kırmızı hat: Gıda krizinin çözümüne Ankara'dan önemli hamle Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi için Millî Savunma Bakanlığı'nın girişimleriyle "kırmızı hat" oluşturuldu.