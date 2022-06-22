Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | İSTANBUL

Fiyatı bugün en az 17,5 TL seviyesinde olan 830 gram domates salçasının temmuzdan sonra başlayacak yeni üretimle fiyatının 25 TL'yi bulması bekleniyor. Sarten Ambalaj CEO'su ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, teneke ambalaj ve kavanoz kapağı ham maddesinin son bir yılda dolar bazında yüzde 100 zamlandığını, bu artışa bir de TL'de yaşanan değer kaybı eklendiğinde fiyatların 2,5 katına çıktığına işaret etti.

Bazı istisnalar dışında ambalajın ürün maliyetinin yüzde 5'ini geçmeyeceğini ifade eden Zeki Sarıbekir, 830 gram bir domates salçasının ambalajının geçen yıl 2,5

TL'yken bu yıl 5 liraya çıktığını, bunun da salçanın nihai fiyatına yansıyacağını söyledi. Enerji ve nakliyle bu tipte bir ürünün sadece maliyetinin 20 TL'yi bulacağını anlatan Sarıbekir, 25 liranın altında satılmasının çok zor olduğunu kaydetti.

2030’A KADAR 30 FABRİKA HEDEFİ

Sarten Ambalajın hedeflerinden bahseden Sarıbekir, 2026’ya kadar 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacaklarını, her sene bir fabrika ile 2030’a 30 fabrika ile girmeyi hedeflediklerini belirtti. Avrupa ve ABD’de şirket satın alabileceklerini, yurt içinde de cam ve kâğıt gibi alanlarda satın alma olabileceğini kaydeden Sarıbekir “Niğde'de fabrika yatırımına başladık, 2023’ün nisan-mayıs aylarında açmayı planlıyoruz” dedi. Çalışan sayısını yeni fabrikayla 3.200’den 3.500’e çıkaracaklarını anlatan Sarıbekir, her sene bir fabrika kuracak kadar büyüdüklerini ancak yetişmiş elemanda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

FABRİKA KOLAY, İNSAN KAYNAĞI ZOR

Sarıbekir “Biz her sene bir fabrika kurabiliriz ama iki tane kurmak için insan kaynağı bulamayız. Şu anda meslek liseli gençlere üniversitelilerden daha fazla değer veriyoruz. Bazılarına daha fazla maaş veriyoruz. Meslek lisesinde 15-16 yaşında sigortalı oluyor, üniversiteye gittiğinde 22-23 yaşından önce olamıyor. Çocuk okurken çalışıyor ve 1.275 lira maaş alıyor” dedi.

KAVANOZUNUZU ŞİMDİ ALIN

Yaz aylarının başındayız. Ambalajcılar hazırlıklarını yaptı. Pandemi öncesinde bir dönem yaşanan kapak sıkıntısı yok. Kavanoz da bol. Eğer yaz ortasında konserve yapmayı düşünüyorsanız, 1.000 cc'lik bir adet cam kavanozun fiyatı bugün 10 lira civarında. 25-50 adetlik kolilerle 7-8 liraya da bulmak mümkün. Kapakların 50'lik alımlarda tanesi 1-1,5 lira arasında. Öte yandan domatesler, üretim merkezlerinde 3 liraya kadar düşmüş durumda. Ayrıca halde 1,5-2 liraya bile bulunabiliyor. Köy pazarlarında da bu fiyatlar geçerli. 5-7 liraya fasulye, 2-3 liraya salatalık da mümkün. Kışın 40 liraya domates, 70 liraya biber, 90 liraya fasulye etiketi gördüğümüze göre, üreticiler konserve için ucuzu arayıp konserve hazırlığı yapılmasını tavsiye ediyor. 1 kilo fasulyeden 2 kavanoz, 1 kilo domatesten 1 kavanoz konserve çıkıyor.

Sebzeden sonra meyve de ucuzlayacak Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sebze fiyatlarından sonra meyve fiyatlarının da düşmeye başladığını belirterek “Ürün bol, telaş yapmaya lüzum yok. Fiyatlar rayına oturuyor” dedi.

Hal Yasası’nda sona yaklaşıldı! İşte sebze ve meyve fiyatları böyle düşecek İki yıldır üzerinde çalışan Hal Yasası’nda sona gelindi. Gelecek olan yasa ile fahiş fiyatlarının önüne geçilecek. Çalışmanın detaylarına bakıldığı zaman hal esnafının birbirine ürün satması önlenecek, büyükşehirlere yeni haller açılacak, çürüme ve bozulmaya karşı soğuk zincir taşımacılığı desteklenecek. Aracılar ise en düşük seviyeye indirilecek. Öte yandan hallerin modernizasyonu sağlanarak teknolojiden daha fazla yararlanılması sağlanacak.