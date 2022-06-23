Türkiye Gazetesi

Bütün dünya enflasyon kâbusu ile sarsılıyor. Dünya devlerinde son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD son 41 yılın en yüksek enflasyonunu yüzde 8,6 ile gördü. Almanya yüzde 7,9'la, 1974'ten bu yana görülen en yüksek enflasyona çare bulmaya çalışıyor. İspanya, Fransa gibi ülkelerde de yüksek enflasyonlar yaşanırken, dün İngiltere'den de yüzde 9,1'lik enflasyon açıklaması geldi. Bu rakam son 40 yılın zirvesi olarak adlandırılıyor.

FED'DEN YENİ KARARLAR SİNYALİ

Enflasyona en büyük katkıyı enerji, yakıt, gıda ve konut fiyatları yaptı. Hiç alışılmadık hızlarla yükselen enflasyona karşı ülkelerin merkez bankaları faiz artışlarını ve parasal sıkılaştırmaları silah olarak kullanıyor. Öte yandan doların rezerv para olması sebebiyle bütün dünyanın gözünün çevrildiği ABD Merkez Bankası Fed ise yeni kararlar alacağını duyurdu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yaptığı konuşma, geleceğe dair stratejilerin habercisi oldu. Faiz artışlarının devamının uygun olacağını düşündüklerini söyleyen Powell, Fed'in çeşitli şoklara karşı "çevik" olması gerektiğine vurgu yaptı. Powell konuşmasında büyük ölçüde geçen haftaki faiz kararında verdiği mesajları yeniden vurguladı.

Fed geçtiğimiz hafta 1994’ten bu yana ilk kez tek seferde 75 baz puanlık faiz artışı yapmış ve faiz bandını yüzde 1,5- yüzde 1,75’e yükseltmişti. Powell, temmuz toplantısı için de 75 ve 50 baz puanlık artışları içeren hamlenin masada olduğunu duyurmuştu.

Dünyanın ortak derdi enflasyon Pandemi ile başlayan ekonomik kriz, tedarik zincirlerindeki daralma, işsizlik dünyayı yeni bir felakete sürüklüyor. Son iki yıllık enflasyon artış oranlarını değerlendiren ABD merkezli Pew Araştırma Merkezine göre enflasyon oranları ABD’de 4, İtalya’da 19, İsviçre’de 20, Yunanistan’da 21, İsrail’de ise 25 kat arttı.