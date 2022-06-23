Türkiye Gazetesi

TCDD Taşımacılık AŞ, bayram sebebiyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer koyarak kapasite artışına gitti. Buna göre, 6-15 Temmuz tarihlerini kapsayan 10 günlük sürede ana hat ve bölgesel trenlere karşılıklı toplam 640 vagon ilave edilirken, kapasite 39 bin 800 koltuk artırıldı.

İzmir Mavi, 4 Eylül Mavi, Doğu, Pamukkale, Konya Mavi, Güney/Van Gölü, Ege, Erciyes, Toros, Fırat, Ankara ve Ada ekspreslerinde kapasite artışına gidildi. Ayrıca Uzunköprü-Halkalı, Kapıkule-Halkalı bölgesel trenlerinde de koltuk artışı yapıldı.

YHT'LERE DE EK SEFER

YHT'lerde de ek sefer düzenlemesine gidildi. Buna göre, 7-18 Temmuz tarihlerinde Ankara-İstanbul-Ankara güzergâhında sefer yapan YHT'lerde yolcu kapasitesi toplam 7 bin 8 artırıldı. Aynı dönemde, Konya-İstanbul-Konya güzergâhında sefer yapan YHT'lerde de toplam 4 bin 830 yolcu kapasitesi artışı sağlandı. Böylece, toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapılırken, biletler bugünden itibaren satışa çıktı.

TCDD’den tren yollarına yaklaşmayın uyarısı: İlaçlanıyor Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, otla mücadele çerçevesinde 9-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir, Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur güzergahlarında ilaçlama yapılacağı için vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.