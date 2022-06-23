Türkiye Gazetesi

Piyasaların gözü bugün saat 14.00’te açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararında. Kritik karar öncesi dolar kurunda hareketlilik başladı. 23 Haziran 2022 Perşembe gününe 17.35 liradan başlayan dolar fiyat dalgalanmasını sürdürüyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? 23 Haziran 2022 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

FED BAŞKANI POWELL’DAN PİYASALARA MESAJ

Dün Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin enflasyon ve resesyona ilişkin sorularını yanıtladı. Powell, burada enflasyonu düşürmek konusundaki kararlılıklarını yinelerken 100 baz puanlık faiz artırımı dahil her ihtimalin gerekirse masaya getirilebileceğini belirtti.

Bu açıklamalar 'şahin' olarak nitelense de daha önceki mesajlarıyla paralel olduğu için kurda yeni bir oynama yaşatmadı.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanacak. Son 5 toplantısında faizi yüzde 14,00 seviyesinde tutan TCMB'nin yine faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Anketlere katılan ekonomistlerin neredeyse tamamına yakını faizin değiştirilmeyeceğini öngörüyor.

23 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.3543 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.353 liradan, satış fiyatı ise 17.3556 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.3529 TL'den yapan euro şu anda 18.3404 TL alış ve 18.3655 TL satış fiyatına sahip.

Altın ve dolar için kritik gün! Piyasaların gözü bu haberde: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (23 Haziran 2022 güncel altın fiyatları) Dolar ve altın için kritik gün. Dün ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından piyasalarda hareketlilik başlamıştı. Bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını duyuracak. Merkez Bankası’nın kararı sonrası altın ve dolar fiyatında hareketlenme yaşanması bekleniyor. Analistler ise TCMB’nin faizleri bu ay da değiştirmesini beklemiyor. 23 Haziran 2022 Perşembe gününe altın fiyatları düşüşle başladı. Peki tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Merkez Bankası’nın faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Çeyrek altın kaç TL? İşte 23 Haziran 2022 güncel altın fiyatları…

Satan pişman olacak! Tuna Kaya yıl sonunu işaret ederek gram altında pik seviyeyi açıkladı: 2400 TL’ye fırlayacak Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında düşüş başladı. Dolar kuru ise dalgalı seyrini sürdürüyor. Piyasa Uzmanı Tuna Kaya, dolar ve altın için kritik tahminlerde bulundu. Gram altının 2 bacağı olduğunu ve bunlardan etkilendiğini belirten Tuna Kaya, yıl sonunda gram altının 2400 seviyelerine kadar çıkacağını söyledi.

Gözler Fed’den gelecek olan açıklamada! Ünlü ekonomistler altında dip seviyeleri açıkladı (22 Haziran 2022 güncel altın fiyatları) Piyasaların gözü yarın Merkez Bankası’nın açıklayacağı kritik kararda. Öte yandan Fed Başkanı Powell bugün açıklama yapacak. Altın fiyatları ise haftanın üçüncü iş gününe düşüşle başladı. Ons altın 1828 dolar bandında işlem görürken gram altın 1020 liralarda işlem görüyor. Kritik kararlar öncesi ekonomistler ons altının yıl sonu fiyatları üzerine değerlendirmelerini yaptı. Peki 22 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?