Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. BDDK konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. Degeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılacak. İşte detaylar...

Karar kapsamında Enerji sınıfı1 A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı;

Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için %90,

Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %70,

Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,

Konut değeri 10 milyon TLüzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı;

Konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için %90,

Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için %70,

Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için %50,

Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

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