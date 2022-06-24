Türkiye Gazetesi

8'inci sayısının lansmanını İstanbul Ticaret Odasının (İTO) ev sahipliğinde düzenleyen dergide, sınav ve tercih döneminin öneminden hareketle, öğrencilere kılavuzluk yapılması hedeflendi. Eğitime ilişkin önemli konuların yer aldığı son sayıda Metaverse kavramı, 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojiler ve geleceğin meslekleri konuları dikkat çekti. Derginin 8. sayı lansmanında konuşan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak "Dergimiz kültür sanat ve eğitimde uzmanlaşsın istiyoruz. Bize ev sahipliği yapan İsrafil Kuralay'a çok teşekkür ediyoruz. Ağustos sayımızda kültür ve sanatı ele alacağız. Kültür, sanat konulu yeni sayımızın tanıtımını da 2 Temmuz'da Bodrum'da yapmayı planlıyoruz'” diye konuştu. İTO Başkan Yardımcısı Kuralay da "Küçük bir odada 40 kişi ve 200 bin lira borç ile kurulan odamız, bugün 670 bin üyesi olan dünyanın ikinci büyük odası" dedi. Kuralay, İTO'da Fuarlar Komitesi Başkanı olduğunu da ifade etti ve "Kadınların iş dünyasına katılımı konusunda hassasiyetimiz yüksek" diye konuştu.