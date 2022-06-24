Türkiye Gazetesi

Açılış törenine, İhlas Pazarlama AŞ Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, İhlas Pazarlama Kütahya Temsilcisi Mustafa Geçer, İhlas Vakfı Kütahya Yurtlar Koordinatörü Necmettin Canbek ve Kütahya İhlas Holding çalışanları katıldı. Törende konuşan İhlas Pazarlama AŞ Genel Müdürü Orhan Korkusuz "İhlas Pazarlama olarak Türkiye genelinde dönüşümümüz devam ediyor. Son dönemlerde üst üste çok fazla bölge merkezi açılışımızı yaptık. İhlas bayrağını İhlas’a yakışır şekilde dalgalandıracak bölge merkezlerimizin bir tanesine de Kütahya’da kavuşmuş olmaktan çok mutluyuz. Arzu ediyoruz ki her yerde arkadaşlarımızın mutlulukla çalışacağı güzel, sıcak, aile ortamı içerisinde, enerjisi yüksek mekânlarımız olsun, işlerimiz de bereketli olsun. Bu niyetimizi de Kütahya'da böyle güzel merkezde çalışarak hazır hâle getiren Kütahya yönetim ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC’de bir araya geldi İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya geldi. Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler Toplantısı'na katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde 2021 yılı şampiyonu distribütörler ile başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti.