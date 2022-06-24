Türkiye Gazetesi

Dolar ve Euro’daki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 17,35-17,36 aralığında seyreden dolar/TL bugün de yatay seyrini koruyarak 17,36 seviyesinde yer alıyor. Euro ise 18,30 TL'de yer alıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? 1 dolar kaç TL? İşte dövizdeki son durum…

24 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3598 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3522 TL alış fiyatı ve 17,3676 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar/TL 24 Haziran Cuma günü de yatay seyrini koruyarak 17,36 seviyesinde yer alıyor.

EURO NE KADAR?

Euro, önceki kapanışını 18,2900 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,2765 TL alış fiyatı ve 18,3037 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 24 Haziran 2022 Cuma günü 18,30 TL'de yer alıyor.

İHRACATÇILARLA BİR ARAYA GELECEK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün ihracatçılarla bir araya gelecek. İstanbul'da yapılacak toplantıda son dönemde reeskont kredilerinde yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez, böylelikle yılın 6. toplantısında da pas geçmiş oldu.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 24 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları Merkez Bankası dün merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası altıncı kez faizi yüzde 14’te sabit bıraktı. Kritik karar sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Haftanın son iş gününe yükselişle başlayan gram ve çeyrek altın dalgalı seyrine devam ediyor. Öte yandan Fed Başkanı Powell açıklamaları küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Peki 24 Haziran 2022 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi? Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel ve anlık altın fiyatları…

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yüzde 14'te sabit tutuldu Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum! Gram altında hareketlilik başladı Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Altıncı kez faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın ve dolarda hareketlilik başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Merkez Bankası’nın faiz kararı ne oldu? Faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum ne?