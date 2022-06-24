Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'na kısa süre kala işçileri sevindiren haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Kamuda çalışan işçilere ilave tediye tarihlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin konuşan Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ VERİLECEK

Bakan Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye tarihlerinin belirlendiği Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Karar doğrultusunda işçilerin ilave tediyelerinin Kurban Bayramı öncesi verileceğini belirten Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave ödemelerinin ilk yarısının 4 Temmuz'da, diğer yarısının ise 16 Aralık'ta yapılacağına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.

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