Türkiye Gazetesi

Milyonların merakla beklediği Temmuz zammına ilişkin son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

"Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK"

Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40 ne gerçekleşirse üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız.

"HAFTA BAŞINDA PAYLAŞACAĞIM"

Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek."

Bakan Nebati'den Temmuz ayı memur zammı açıklaması: Yüzde 40 artış öngörmekteyiz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Temmuz ayında yapılacağı bilinen memur zamlarına ilişkin, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörüldüğünü söyledi.