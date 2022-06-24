Türkiye Gazetesi

Artan stokçuluk ve Rusya-Ukrayna Savaşıyla birlikte yüzde 50’lere kadar dayanan fiyat artışına uğrayan ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre gümrük vergisi oranları geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandı. Peki yağ fiyatları düştü mü? Ayçicek yağında indirim var mı? Ayçicek yağı ne kadar?

TOHUM VE YAĞLARIN İTHALATINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Karadeniz havzasında yaşanılan gelişmeler dikkate alınarak temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidildi.

31 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR UYGULANACAK

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Damat dehşeti: Kayınpederini önce ezdi, sonra kurşun yağdırdı Şişli'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin babasını önce araçla ezip, ardından pompalı tüfekle saldırdı.

Bursa'da Tiktok çılgınlığı: Paylaşım uğruna birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gencin tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri anları, bir başkası kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Sokak röportajlarıyla sık sık gündem oluyordu: AhsenTV sunucusuna tekme tokat meydan dayağı AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu Eminönü Meydanı'nda tekme tokat darp edildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.