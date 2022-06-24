Türkiye Gazetesi

BDDK, koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Bu açıklama sonrası dolarda yüzde 5'lik düşüş gerçekleşti.

Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.

Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

15 MİLYON TL'Yİ AŞMA ŞARTI

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

DOLAR 17 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ

BDDK'nın TL kredi kullanım düzenlemesi sonrası dolardaki düşüş yüzde 5'e yaklaştı. Gün içinde 17,50 TL olan dolar 16,50 TL'ye kadar düştü. Gram altının fiyatı ise 982 liraya geriledi. Avro ise 18,36 seviyesinden 17,76 seviyesine düştü.

"ADIMLAR TL VARLIKLARINI DESTEKLİYOR"

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise BDDK'nin arka arkaya açıkladığı yeni adımlarının TL varlıkları desteklediğine işaret eden analistler, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının kritik önem taşıdığını kaydetti.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK"

Analistler, gelecek haftanın veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,9'un destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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