Türkiye Gazetesi

Türkiye, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına durmaksızın devam ederken bir yandan da madenlerini işletiyor. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı verileri ise oldukça ümit verici.

Sosyal medya hesabında, bazı maden ürünlerinde 2021'de gerçekleşen üretim rakamlarına ilişkin infografik paylaşan Bakan Dönmez "2021 yılı madende rekorların yılı oldu" ifadesini kullandı.

FOSFATTAN KURŞUNA...

Grafikte ise şu bilgilere yer verildi: 2021'de tüvenan maden üretimi 2020 yılına göre yüzde 14,5 artışla yaklaşık 813,7 milyon tona ulaştı. Geçen seen alimunyum/boksit 3,3 milyon ton, fosfat 957 bin 45 ton, perlit 1,4 milyon ton, rutil 7 bin 451 ton, trona 17,4 milyon ton, tuz 7,8 milyon ton, traverten 3,56 milyon ton, pomza 8,7 milyon ton, çinko cevheri 442 bin ton, kurşun cevheri 330 bin ton, feldispat 12,9 milyon ton, grafit 28 bin 336 ton, bentonit 2 milyon ton, kaolen 1,75 milyon ton üretimiyle rekor kırdı.

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