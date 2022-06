Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karaağaç Millet Bahçesi, İlk Fidan Dikimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, bugüne kadar verdikleri her sözü tuttuklarını dile getirerek, bu ziyarette de Isparta'ya boş gelmediklerini, güzel haber ve müjdelerle geldiklerini bildirdi.

Toplam yatırım değeri 311 milyon lira olan 23 dev eserin açılışını Isparta'da gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Karaağaç millet bahçemizi de ilk fidanlarıyla buluşturacağız. Açılışını yapacağımız tüm projelerimiz, yatırımlarımız, yeni millet bahçemiz Ispartalı kardeşlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"81 İLDE ARI GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

20 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük Türkiye hedefiyle bir yolculuğa çıktıklarını hatırlatan Kurum, “Bugün hamdolsun, büyük Türkiye'ye giden yolların taşlarını milletimizle birlikte döşemek için arı misali, karınca misali ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde çalışıyoruz. Vatandaşımızın ne derdi varsa bu sorunları gidermenin gayreti içinde oluyoruz. Her projemizin, her çalışmamızın merkezinde de bize alın teriyle, emeğiyle katkı veren, destek sağlayan insanımız var, yarınlarımızın teminatı çocuklarımız var, sizler varsınız. Şehirlerimizi; milletimize duyduğumuz bu sevgi ve inançla geleceğe hazırlıyoruz. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, alt ve üst yapı çalışmalarından çevre koruma projelerine, millet bahçelerinden iklim dostu dönüşüme kadar çalışmalarımızı her alanda aralıksız sürdürüyoruz. Isparta'mızın da doğal, tarihi, kültürel değerlerine değer katacak çevresiyle, doğasıyla uyumlu projeler, çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede son 20 yılda, şehrimize 18 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak ise 4 milyar liralık proje ürettik, üretmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

İklim dostu yeşil dönüşüm noktasında çalışmalar yaptıklarının altını çizen Kurum, bu doğrultuda Türkiye'de şu anda 70 milyon metrekare büyüklüğünde 447 millet bahçesi projelerinin olduğunu, bu bahçelerden 132‘sinin yapımını tamamladıklarını kaydetti.

"5 MİLLET BAHÇESİ"

Isparta'ya toplam büyüklüğü 273 bin metrekare olan 5 millet bahçesi projelerinin olduğunu belirten Bakan Kurum, "Atabey Millet Bahçemizi daha önce açmış, sizlerin hizmetine sunmuştuk. Senirkent millet bahçemizin yapımına ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılında sizlerin hizmetine sunacağız. Bugün bir başka millet bahçesi projemizi başlatıyoruz. Karaağaç Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Isparta'mızın tam merkezinde 30 bin metrekare alanda kuracağımız bu millet bahçemizle; doğayı, tarihi ve yeşili yeniden buluşturacağız. Millet bahçemizde çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, millet kıraathanesi ve yeşil avlu, gezinti yolu ve oturma alanları inşa ediyoruz. Ayrıca bakın burada görmüş olduğunuz ve 100 yılı aşkındır hizmet veren tarihi gar binası da millet bahçemizle tarihi ve doğal bir bütünlük sağlayacak bir planlama yaptık. Yine millet bahçemizin olduğu alanda bulunan su kulesi, lokomotif deposu ve lojman gibi yapıların da restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız. Bu garda hatıralarımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamda içerisinde istasyon bulunan ilk ve tek millet bahçemizi de ülkemize kazandırmış olacağız. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu projeyi tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Kuleönü ve Eğirdir'de de millet bahçeleri projelerin tamamlandığını söyledi.

Bakan Murat Kurum, bugüne kadar TOKİ Başkanlığıyla Isparta'ya toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 4 bin 204 konut, 105 köy evi ile içerisinde hastane, okul, millet bahçesi, cami ve dükkanlardan oluşan 362 sosyal donatıyı kazandırdıklarını kaydetti.

"YENİ KONUTLAR YAPIYORUZ"

Isparta'ya şimdi de toplam yatırım değeri 532 milyon lira olan bin 360 konut, 2 cami, restorasyon projesi, millet bahçesi ve sosyal donatıları en hızlı tamamlayacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Bugün bir önceki ziyaretimizde sizlere verdiğimiz bir başka sözü daha yerine getiriyoruz. Mutluluğun ve huzurun şehri Isparta'mızı, yeni konutlarına, çocuklarımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Keçiborlu'da kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 61.6 milyon lira yatırımla tamamladığımız 167 konut, ticaret merkezi ve caminin açılışını yapıyoruz. Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızın dar gelirli vatandaşlarımız için başlattığı 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında Çünür Mahallemizde tam 1000 konut inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu konutlarımızın tamamını hak sahibi 1000 Ispartalı ailemize teslim edeceğiz. Şimdiden yeni yuvalarımız, bereketli dükkanlarımız sizler için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"DAR GELİRLİLER İÇİN KONUT YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

150 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta'ya 2 projede toplam 236 konut daha inşa ettiklerini dile getiren Bakan Murat Kurum, “Aksu'da 94, Eğirdir'de 142 konutumuz hızla yükseliyor. Ekim ayında, bu konutlarımızı da sizlere teslim edeceğiz. Tabi Isparta'mıza, Ispartalı kardeşlerimize yeni konut müjdelerimiz de var. Bugün itibariyle Sütçüler ilçemizde 124, Aksu ikinci etapta 159, Atabey 3. etapta 250, Gelendost 3. etapta 204, Senirkent'te 100, Gönen'de 71, Keçiborlu'da 340, merkez Kuleönü'nde 200, Isparta merkezde bin 350, Yalvaç'ta 200 konut olmak üzere toplamda 3 bin konutluk projemizi başlatıyoruz. İnşallah tüm konut projelerimizi en kısa sürede tamamlayacak Ispartalı kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Isparta'dan milletimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar; konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye; aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz” dedi. Kurum, daha yaşanabilir bir şehir için Isparta'ya yönelik alt ve üst yatırımlarına devam ettiklerini bildirdi.

"98 PROJE TAMMALADIK"

Isparta'ya bugüne kadar İller Bankası eliyle yatırım değeri 600 milyon lira olan 98 projeyi tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Bugün yine İller Bankamızla 228 milyon lira yatırımla tamamladığımız, şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından olan; kapalı pazar yeri, kamu hizmet binaları, çevre düzenlemeleri, kent parkı, yeraltı otoparkı, kanalizasyon, içme suyu hattı, atıksu arıtma tesisleri, güneş enerjisi santralleri, seyir terası ve yol düzenlemesi gibi 22 dev eserimizi de yine sizlerle birlikte hizmete alıyoruz. Şarkikaraağaç-Çarıksaraylar-Çiçekpınar Grup atıksu arıtma tesisinin ve Eğirdir ilçesi Sarıidris'te 2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımında artık sona geldik. Ayrıca merkezde Damgacı Sokak'ta 11 tescilli olmak üzere 18 binada sokak güzelleştirme projemize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezde Üzüm Pazarı'nda devam eden sokak sağlıklaştırma projeleri için belediyeye 6 milyon lira destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Kurum, şu anda doğal sit alanı olarak korunan Eğirdir Gölü'nü ve etrafındaki yerleşim bölgelerini Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan etme çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

"YÜKSELİŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

“Atılımcı, girişimci, yatırımcı ruhla Türkiye öyle bir konuma geldi ki; yenilenebilir enerjide dünyanın sayılı ülkeleri arasında” diyen Bakan Kurum, “İklim değişikliğiyle mücadelede en ön sıralardayız. İşte son olarak, Enerji Bakanlığımızla birlikte; 18 ilimizde devletimize ait 750 milyon metrekare, 750 bin dönüm arazimizi güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması için kullanıma açıyoruz. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde, enerji ihtiyacının karşılanmasında Allah'ın izniyle bambaşka bir yükseliş dönemine geçiyoruz. İnşallah bu projeleri arttırdığımızda kendi enerjimizi, kendi elektriğimizi üreteceğiz. Türkiye'yi enerji üstünden sıkıştıran tüm tehditlere karşı her zamankinden çok daha dirençli, çok daha güçlü olacağız. Bu hedefimizden hareketle; ülkemizi, şehirlerimizi; yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, insanıyla geleceğe taşıyacağız. Bu görevi hakkıyla yerine getirmek için milletimizin bize nerede ihtiyacı varsa, milletimiz bizden nerede olmamızı istiyorsa biz, orada oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"MİLLETİMİZE VEREBİLECEK BİR ŞEYLERİ YOK"

Büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarının altını çizen Bakan Kurum, “İşte bu güçlü motivasyonla yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Ufka ve ufkun da ötesine gençlerimizle, milletimizle birlikte yürüyeceğiz ve hayallerimizi gerçekleştirmek için durmayacağız. Biliyoruz ki; 'yuvarlanan taş yosun tutmaz.' Ayağına taş değmesinden korkanların, atalet kuyusuna düşenlerin, milletin değerlerine yabancı olanların, bu ülkede çakılı tek bir çivisi, dikili tek bir ağacı bulunmayanların; milletimize verebileceği, sizlere sunabileceği hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin umudu, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin yarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize dev eserler vermeye, sevgi ile harman olmuş bu toprağı işlemeye, istikbalimizi aydınlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Isparta'yı Akdeniz'in bu zarif goncasını; vatan ve millet sevdasıyla; benzeri olmayan bir gül bahçesine çevireceklerine değinen Bakan Kurum, “Biz milletimizle, Akdeniz'le, Isparta ile masmavi gök kubbenin altında daha nice yollar kat etmeye devam edeceğiz. Allah sevileni sevenin duasıyla korurmuş, dualarınızı eksik etmeyin. Ben biliyor ve inanıyorum ki; bizleri duasıyla kucaklayan aziz milletimiz AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanımızın vizyonunu bir kere daha takdir edecek ve rekor bir oyla; 'Size durmak yok, sizinle yola devam' diyecektir” şeklinde konuştu.

"ROL MODEL PROJELER"

Süreyya Sadi Bilgiç ise Bakan Kurum'un Isparta'ya her gelişinde heybesinin dolu geldiğinin altını çizerek, “Yapılan projelerin her biri Türkiye'de rol model oluşturabilecek projelerdir. TOKİ inşaatlarımız devam ediyor. Isparta açısından bakıldığında gurur verici projeler yapılıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Keçiborlu ilçesinde TOKİ konutları hak sahibi 5 aileye anahtarları teslim edildi. Yapımı tamamlanan projelerin kurdelesi Bakan Kurum ve protokol tarafından kesildi.

BDDK'dan konut kredilerine düzenleme geldi, işte yeni oran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı.

Değeri 2 milyon TL’nin altındaki konutlar için yüzde 90 kredi Sıfır ve ikinci el konutlar için kredi değer oranı değişti. 10 milyon TL üzeri olan konuta kredi yok. 2-5 milyon TL arası konutlarda yüzde 70, iki milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılabilecek.

TOKİ’den 10 bin konutluk arsa Konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, oldukça önemli bir adım atarak vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor.

İstanbul’da konut fiyatları yüzde 142 arttı Konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında arttı. İstanbul’da konut fiyatları yüzde 142 artarken Ankara konut fiyatları yüzde 130 arttı.