Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında yükseliş grafiğinin tersine dönmesinin ardından, vatandaşlar bu süreci alım fırsatı olarak görüp görmeme konusunda tereddüte düştü. Konuya ilişkin açıklama yapan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı ve Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, "Bundan sonra ‘Altın bin TL’nin ne kadar üstüne çıkar’ diye düşünmek gerekir. Bin TL altın için taban fiyat oldu. Bundan sonraki süreçte de altına yatırım yapılır. Altın Türk yatırımcıya kazandırmaya devam eder.” dedi.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı ve Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman"VATANDAŞLAR YARIM GRAM

ALTINA YÖNELDİ"

Çeyrek altın almayı bırakan vatandaşların gram altın da almayıp, yarım gram aldıklarını vurgulayan Başkan Salih Özman, “Yakın zamanda Uluslararası Kuyumculuk Fuarı'na katıldık. Anadolu’daki tüm kuyumcular çok ümitliydi. Şu anda ise birçok şehirde müşteriden gelen çeyrek altınlar talep görmediği için kesilip eritiliyor. Çeyrek altın bin 700 TL’nin üstüne çıktığı için kolay kolay götürülebilecek bir hediye olmaktan da çıktı. Stantlarımızı yarım gramlar süslemeye başladı. Artık satılabilecek altınlar yarım gram olarak değişti. Yarım gram 500, gram altın ise bin TL’den satılıyor. Geçtiğimiz senelerde haziran ayının 2. haftası itibariyle hareketlilik başlıyor, okullar kapanınca da yoğun bir tempoya giriyorduk” dedi.

“0,10 GRAM ALTININ YERİNİ 0,05 GRAM ALTIN ALABİLİR”

Geçen yıl piyasaya çıktığı gibi biten gram altının 10’da 1’ine denk gelen 0,10 gram altının da daha azının talep edildiğine değinen Salih Özman, “2021’de gramın 10’da 1’i dediğim 0,10 gr altınlar satılıyordu. Bu altınlar çok sayıda talep gördü. Biz bu altınları satmayı istemiyoruz çünkü uğraşılacak bir şey değil. Rafinelerin de basmaya uğraşacağı bir altın değil. Vatandaşlar gramın 20’de 1’ine denk gelen 0,05 gram altın sormaya başladılar. Bazı rafineler bu altınları üretmeye başlamışlar. Ben mağazama alıp henüz satışına başlamadım. Satılsa neye yarar onu da bilmiyorum. Zaten kar marjı çok düşük olan bir ürün ne kuyumcunun kazancı olur ne de alan kişiye bir şey katar. Ondan dolayı tezgaha koymadık" diye konuştu.

“ALTIN BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKAR”

Bin TL’yi aşan altının gram fiyatının bu seviyeden aşağıya düşmeyeceğini iddia eden Özman, şunları söyledi:

“Şu andan itibaren ne alırsanız alın yatırım aracı olarak sayılır. Altın fiyatları epey bir zamandır bin TL’lik kritik eşiğinde seyrediyor. Dünyadaki tüm dev ekonomilerde enflasyon var. Dünya piyasalarında da altının fiyatı düşmüyor. Dünyada bu kadar enflasyon varken alttın fiyatlarının geri çekileceğini düşünmüyorum. Bundan sonra ‘Altın bin TL’nin ne kadar üstüne çıkar’ diye düşünmek gerekir. Bin TL altın için taban fiyat oldu. Bundan sonraki süreçte de altına yatırım yapılır. Altın Türk yatırımcıya kazandırmaya devam eder.”

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları ise 24 ayar gram altın 1025 TL, 998 TL bilezik, 1723 TL çeyrek altın, 3446 TL yarım altın ve 7050 TL’de tam lira olarak sıralanıyor.

Gram altının 20’de 1’ine denk gelen 0,05 gr altının fiyatının 55 TL bandında olduğu belirtildi.

İslam Memiş ‘Düşüşler yakın sakin olun’ diyerek gram altında alım fırsatını açıkladı: Bu seviyeyi görmeden almayın, pişman olursunuz Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Altıncı kez faiz yüzde 14’te sabit tutuldu. Kritik karar sonrası altın ve dolarda hareketli dakikalar yaşandı. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın ve dolardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda düşüşlerin yaşanacağını belirterek gram altın için alım fırsatını açıkladı. Gram altının 1.000 liranın altına düşeceğini söyleyen İslam Memiş, "1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın almam. 1000 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alırım" dedi. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düştü mü?

Satan pişman olacak! Tuna Kaya yıl sonunu işaret ederek gram altında pik seviyeyi açıkladı: 2400 TL’ye fırlayacak Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında düşüş başladı. Dolar kuru ise dalgalı seyrini sürdürüyor. Piyasa Uzmanı Tuna Kaya, dolar ve altın için kritik tahminlerde bulundu. Gram altının 2 bacağı olduğunu ve bunlardan etkilendiğini belirten Tuna Kaya, yıl sonunda gram altının 2400 seviyelerine kadar çıkacağını söyledi.

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