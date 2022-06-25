Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İSTANBUL

Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, lüks ev ürünlerinde bu yıl ilk beş ayında gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artış gösterdiğini belirterek “Lüks ürünler tarafında satışlar azalmadı tam tersine arttı. İnsanlar pandemide evde geçirdikleri süreçte eşyalarını yenilediler. Şimdi ise yaşadıkları anları kaliteli kılmak adına mutfak ve sofra ürünlerinde özel içerik ve tasarımlara öncelik vermeye devam ediyorlar. Bu yıl yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Yılın ilk 5 ayında satışlarımızı iki kat artırdığımızı söyleyebiliriz” dedi. Jumbo olarak lükse odaklanacaklarını ifade eden Hotak, bu kapsamda yurt dışında 10 farklı marka ile el sıkıştıklarını söyledi. Hotak şunları kaydetti: Termos grubu ile Alman Alfi markası, sofra aksesuarları için Alman Gefu markası, marine ve outdoor ürünleri için Alman Koziol markası, kek pastacılık ürünleri için İtalyan Silikomart markası, sofra ürünleri için Fransız Revol markası, bıçak için Fransız Jean Dubost markası, ekmek ve saklama ürünlerinde Alman Wesco markası, outdoor ve saklama ürünleri için ise İspanyol Lekuee markasını tüketicilerimiz ile buluşturacağız. Diğer yandan İtalyan Guzzini markası ile anlaştık. Marinalarda ve belli Jumbo mağazalarımızda bu ürünlere yer vereceğiz. Şu anda 57 mağaza, 55 bayimiz var. Yıl sonuna 4 mağaza daha açmayı hedefliyoruz.

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