Türkiye Gazetesi

Yaklaşan bayram öncesi kurban pazarları kurulmaya başladı. Kurbanlık satışlarının başladığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte para ve internetten alışverişlerde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Bu dönemde internetten satışlara yönelimin fazla olduğuna dikkati çeken Palandöken "Görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor. 'Uygun kurbanlık buldum' diye sevinirken aslında tam tersi, eldeki paradan da olunabilir" dedi.

Dolandırıcılar için bayramın fırsat olduğunu anlatan Palandöken "Sahte paraları ayırt edebilmemiz için alınan banknotlar, üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi pek çok özelliği barındırmalı. Yüklü paraları sürekli kontrol etmek zor olduğu için para sayma makinesi bulundurarak işler sağlama alınmalı. Vatandaşlarımız bu konuda uyanık olmalı" ifadesini kullandı.

Kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlıklar başladı! Kurban fiyatlarında son rakamlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul'a geldi, kurulan kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı. İstanbul'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? 2022 İstanbul kurbanlık fiyatları belli oldu. Bu sene büyükbaşların 30-80 bin lira arasından alıcı bulması bekleniyor. Küçükbaşlarda ise fiyatlar 3 bin liradan başlıyor, 9 bin liraya kadar çıkıyor. İlk günden pazarlıkların başladığını belirten besiciler ise daha pazarların dolmadığını ve tırların yolda olduğunu belirtiyorlar.