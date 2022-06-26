Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık performansı, İstanbul'daki konutların 6 aylık, Ankara'daki konutların 1 yıllık, İzmir'deki konutların ise 3 yıllık tüketiminin karşılanması anlamına geliyor. Türkiye son yıllarda, doğalgaz arz güvenliği için ciddi yatırımları hayata geçirdi.

KAPASİTE ARTIRILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından atılan adımlarla doğalgaz giriş kapasiteleri yükseltildi. Doğalgaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımlar hız kesmedi. Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama ve Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama tesislerinde de kapasiteler artırıldı. Depoların daha fazla gaz depolaması için çalışmalar da devam ediyor.

SİVAS'TA PETROL UMUDU

Sivas ve çevresinde 70’li yıllarda yabancı mühendislerin başkanlık yaptığı sondaj çalışmalarında petrol bulundu. Petrol bulunan üç kuyu da “yetersiz” denilerek betonla kapatıldı. Sivas’ta 60’lı yıllardan günümüze kadar mesleğini sürdüren duayen gazeteci Sirer Doğan, 70’li yıllara dair Türkiye’de petrol gerçeğini tartışmaya açacak önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı. Sirer Doğan, üzeri betonla örtülen kuyularda petrol olduğuna inandığını belirterek şunları söyledi: Ama teknolojinin gelişmesi, zamanın geçmesi, petrol oluşumu göz önünde alınırsa bu kuyular tekrar denendiğinde iyi neticeler alınacağına inanıyorum. Devletimizin bu konuda çalışma yapmasını bekliyorum. Bu projenin ülkede büyük faydası olacağına inanıyorum.

Avrupa’da doğalgaz krizi! Fiyatlar iki haftada yüzde 60 arttı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte patlak veren doğalgaz krizi tüm Avrupa’yı etkilemiş durumda. Avrupa'da 8 Haziran'da 79,40 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı dün yüzde 60 artarak 127,17 avroya yükseldi. Fiyatlardaki artışın nedeni ise Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz miktarının düşmesi ve ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Freeport LNG terminalinin yangın sebebiyle kapatması oldu.

Bakan Dönmez'den Karadeniz doğalgazıyla ilgili kritik açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği ilçede doğalgaz çalışmaları başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz vererek çalışmaların başlatılması için talimat verdiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde doğalgaz çalışmaları devam ediyor.