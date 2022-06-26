Türkiye Gazetesi

Türkiye gözünü asgari ücrete yapılacam zam konusuna çevirdi, açıklamalar peş peşe geldi. Yapılacak olan ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilişkin bir sunum yapması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da zamma yönelik olumlu sinyaller vermişti. Tüm bu gelişmelerin ışığında iş dünyası da harekete geçti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrette yapılacak olası artıştan doğacak maliyetin, kamunun vereceği katkılar ve özel sektörün kaynak aktarımıyla iş birliği halinde telafi edilebileceğini söyledi ve "Asgari ücretteki artışın maliyeti için kamu ve özel sektör beraber adım atmalı" dedi.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda (Cityscape Qatar 2022) gazetecilere açıklamalarda bulunan Avdagiç, bir soru üzerine, şu anda iş dünyası, devlet ve tüketiciler olarak enflasyonun durağan bir seyre gireceğine inanmaları gerektiğini söyledi.

Avdagiç, "Zaten baz etkisinden dolayı son çeyrekte aşağı doğru inecektir. Şu anda enflasyonun yükselmeye devam etmeyeceğinin somut olarak görülmesi lazım. Bu nasıl olacak? Biz iş dünyası olarak ileri dönemdeki artışları öngörerek abartılı fiyatlama yapmayacağız, kamu da bazı fiyatlamalarını gözden geçirecek. Tüketiciler de alışveriş yaparken A marketi buna dikkat etmiyorsa, B marketi ediyorsa, dikkat edenden alacak. Yani kamu da, özel sektör de devlet de bu konuda üzerine düşeni yapacak. İnşallah bunu iyi bir noktaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BERABER ADIM ATMALI"

"Asgari ücrette ilave artışın maliyetini iş dünyası mı karşılayacak?" sorusu üzerine değerlendirmede bulundu. Avdagiç, "Yılbaşında Cumhurbaşkanımız asgari ücrette önemli bir açılım yaptı. Yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede yine kamunun vereceği bazı katkılar ile özel sektörün bir miktar kaynak aktarması bir araya gelerek ücretlerin enflasyon karşısındaki kayıplarının telafi edilmesi noktasında beraber adım atılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Asgari ücrette ara zam için oran, düşük maaş alan emekliler için müjde verdi! BBP lideri Destici'den önemli açıklamalar Asgari ücrete yapılacak zam konusuna değinen BBP lideri Destici, oranın en az yüzde 23 olması gerektiğini belirtti. Düşük emekli maaşlarında iyileştirme olacağının müjdesini de veren Destici, EYT'liler için tarih verdi. "Ben de yaşadığım için o ruh halini biliyorum" diyen BBP lideri, Ocak ayını işaret etti.