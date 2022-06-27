Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, ekonomi gündemi ile ilgili soruları cevapladı. Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda konuşan Avdagiç, 4 öneri ile mevcut yaşanan sorunların aşılabileceğini ifade etti. Kentsel dönüşümün çok önemli olduğuna dikkat çeken Avdagiç, iş yeri dönüşümlerinin de hızlanması gerektiğini söyledi. Avdagiç, İstanbul’da hep konut dönüşümünün konuşulduğunu, deprem olduğunda sadece evlerde olunacağının düşünüldüğünü, sanayi siteleri ve ticari çarşıların ihmal edildiğini söyledi.

675 BİN İŞ YERİ DÖNÜŞMELİ

İstanbul'da yaklaşık 900 bin işletme bulunduğunu kaydeden Avdagiç “900 bin işletmenin, iş yerlerinin en az 4’te üçünün, yani 675 bininin yenilenmesi lazım. Sadece depremin evlerde olacağı düşünülüyor. Hâlbuki sanayi siteleri ve ticari çarşılar, iş yerleri ve fabrikalar ihmal ediliyor. İş yerlerinin dönüşüm konusunda asla bir kaynak beklentisi yok. Sadece mevzuatla ilgili kamuya karşı olan mükellefiyetlerin daha makul bir noktaya çekilmesi, süreçlerin daha hızlı ve masrafsız hâle getirilmesi veya daha az bedelli hâle getirilmesini istiyoruz. Yani burada şirketler 'bize para verin' demiyor. Bu süreci yaparken ayağımızdaki prangaların azaltılmasını istiyoruz” dedi.

UYGUN FİYATLI EVLER ARTMALI

İTO Başkanı Avdagiç, bir inşaatın maliyeti kadar arsa maliyeti ekleyip devletin en fazla o tutarda kredi vermesi gerektiğini belirterek “Mesela 100 metrekare bir konutun maliyeti 1 milyon liraysa arsa maliyeti de 1 milyon lira olarak sayılsın. Devlet en fazla 2 milyon lira kredi versin. Makul fiyatlı ve makul metrekarede konut arzını artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

KAMU ÇALIŞANINA ‘AYRIM’ ÖNERİSİ

Mevcut kira rakamları ile kamu görevlilerinin megakente gelmek istemeyeceğini dile getiren Avdagiç, bu nedenle İstanbul'da çalışan kamu görevlilerine pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Avdagiç, İstanbul'un çeperinde yer alan ilçelerdeki hazine arazilerinde oluşturulacak uydu kentlerin de konut arzına katkı sunacağını bildirdi.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI BİRLİKTE KARŞILAYALIM

Şekib Avdagiç, baz etkisinden dolayı enflasyonun son çeyrekte aşağı doğru ineceğini belirterek “Biz iş dünyası olarak ileri dönemdeki artışları öngörerek abartılı fiyatlama yapmayacağız, kamu da bazı fiyatlamalarını gözden geçirecek” dedi. Asgari ücrette yapılacak artışla ilgili de Avdagiç şöyle konuştu: Yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede yine kamunun vereceği bazı katkılar ile özel sektörün bir miktar kaynak aktarması bir araya gelerek ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarının telafi edilmesi noktasında beraber adım atılması gerektiğini düşünüyoruz.

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