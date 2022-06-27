Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | ESKİŞEHİR

1.600 kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Europen Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu, halka arzdan gelen 550 milyon TL civarında fon ile yeni fabrika yatırımları yapacaklarını ve mevcut yatırımların kapasitelerini artıracaklarını söyledi. Halka arz geliriyle ilk etapta IKEA için ayna fabrikası kuracaklarını anlatan Hatipoğlu, “IKEA yılda 150 milyon avroluk cam ürünleri alıyor. Çin'deki ağırlığını azaltmak için 7-8 yıl önce bizimle iş yapmaya başladı. Pandemiyle daha fazla ağırlığı artırdılar. Talep var ama kapasite yetmiyor. IKEA 70 milyon avroluk ayna alımının yüzde 20'sini Türkiye'den yapıyor. Bunu daha da artırmak istiyoruz” dedi.

2023'te 5 milyon avroluk yatırımla ayna fabrikasına başlayacaklarını kaydeden Hatipoğlu, yeni ayna fabrikasının tamamen IKEA'ya çalışmasını hedeflediklerini söyledi.

34 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Cirolarının yüzde 73'ünü 34 ülkeye yaptıkları ihracattan elde ettiklerini anlatan Hatipoğlu, bu ihracatın yüzde 95’ini de Avrupa ülkelerine yaptıklarını vurguladı. ‘Türkiye’nin ilk 1.000 ihracatçısı’ sıralamasında 259'uncu sıradan, 253'üncü sıraya yükseldikleri bilgisini veren Hatipoğlu “Avrupa'nın aynaları Eskişehir'deki fabrikadan gidiyor. IKEA, FRUIL, SMEG gibi dünyanın en büyük firmalarına işlenmiş cam ihracatı yapıyoruz. Örneğin; bir mobilya camı fabrikamız tamamen IKEA’ya çalışıyor. Dünyadaki tüm IKEA mağazalarına cam ürünleri yapıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Çin’de iki firmadan, bir de bizden ürün alıyorlar. Ayrıca Avrupa’daki yapı marketlere kapı ve pencere gibi çok yüksek miktarlarda bitmiş ürün yapıyoruz” diye konuştu.

GES’LE FATURAYI DÜŞÜRECEK

Aylık elektrik faturalarının son 1 yılda 5,5 kat arttığının altını çizen Hatipoğlu, enerji faturalarını hafifletmek için güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına ağırlık vereceklerini kaydederek şöyle konuştu: Geçen yıl 11 megavat çatı GES anlaşması yaptık. İlk etabı ağustos sonunda devreye girecek. Yıl sonuna kadar bu 11 megavatı tamamen devreye almış olacağız ve toplam elektriğimizin yüzde 25’ini karşılayacağız. Önümüzdeki dönemde 20 megavat daha yatırım yapmayı düşünüyoruz.

IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatıyor Rusya'nın Ukraynay'a karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldığı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak İsveçli mobilya devi IKEA, Rusya ve Belarus'ta satış yapmayacağını açıkladı.

