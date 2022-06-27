Türkiye Gazetesi

Dolar kuru yeni haftanın ilk iş gününde de düşüşün sürdürüyor. Uzun süredir 17 liranın üzerinde seyreden dolar, BDDK’nın kritik kararı sonrası 16.80 liraya kadar geriledi. Vatandaşlar ve yatırımcılar ise ‘Dolar düştü mü? Dolar neden düşüyor? Dolar bugün ne kadar?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki bugün dolar kaç TL? 27 Haziran 2022 dolar ne kadar, Euro kaç TL?

27 HAZİRAN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

27 Haziran Pazartesi günü, dolar ve euro’nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz Cuma düşüşe geçen dolar kurunda ibre yine aşağı yönlü ilerliyor.

Son kapanışını 16.8844 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,8610 liradan, satış fiyatı ise 16,9710 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -2.43'lük bir değişim yaşayan euro da bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 17.8272 TL'den yapan euro şu anda 17,7560 TL alış ve 17,9110 TL satış fiyatına sahip.

BDDK’nın kritik hamlesi sonrası altın ve dolarda düşüşler başladı: Eski Fed Başekonomisti uyararak dolardaki beklediği seviyeyi açıkladı BDDK’nın yeni adımıyla birlikte düşüşe geçen dolar kuru, son haftaların en alt seviyesini gördü. Cuma günü açıklanan karar döviz kurunda şok etkisi oluşturdu. Kritik karar sonrası doların düşmesiyle ekonomistler analistlerini tekrardan gözden geçirdi. Eski Fed Başekonomisti Şahinöz, son yorumunda doların görebileceği seviyeleri vererek gelen hamle ile piyasalarda oluşabilecek senaryoları anlattı.

BDDK’nın kararı sonrası dolarda sert düşüş! Dolar neden düşüyor? 26 Haziran 2022 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni adımı sonrası dolar kuru iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dolar kuru 16,88 liraya kadar geriledi. Vatandaşlar ise ‘Dolar neden düşüyor?’ sorusunu araştırmaya başladı. Peki 26 Haziran 2022 dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 1 dolar kaç TL? Pazar günü dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte detaylar…

BDDK'dan ekonomiye yönelik yeni hamle! Karar açıklandı, dolar düştü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Bunun ardından dolarda sert düşüş yaşandı.