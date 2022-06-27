Türkiye Gazetesi

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari ücrete yıl içinde ikinci kez zam yapılacağı bilgisi ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını belirtmişti.

Bunların ardından asgari ücretle ilgili yol haritasının bugün Kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Asgari ücretin belerlenmesinde işçi ve işveren temsilcileri de temaslara katıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmişti.

'MASADA OLACAĞIZ'

Açıklamada, "Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağız ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız" sözleri yer aldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz de tüm dünya gibi olağanüstü ekonomik şartların küresel boyutta yaşandığı bir dönemden geçiyor. Artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

TİSK olarak, birinci önceliğimiz her zaman ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı oldu. Diğer yandan, böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutmanın, üretimin devamlılığını sağlamanın da büyük önem taşıdığını biliyoruz. İşletmelerimizin karşılaştığı risk ve fırsatların birlikte değerlendirilmesini istiyoruz.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz. Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine açığız.

İşverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarımızı tam ve eksiksik olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizeriz.

'OLUMLU YAKLAŞACAĞIZ'

Bu vesile ile asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz.

'Birlikte Mümkün' anlayışı ile bu dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."

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