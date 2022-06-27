Detaylar birazdan...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan BDDK kararı ile ilgili açıklama
27.06.2022 - 14:50 | Son Güncelleme: 27.06.2022 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde BDDK tarafından alınan kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : bddk,
878154 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/878154.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER