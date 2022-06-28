Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | İSTANBUL

Projenin ilk iki etabında yer alan 685 villa satılırken, 3,8 milyar TL olarak öngörülen hasılat geliri de konut fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak 12 milyar TL’ye çıktı. Projede gelinen son durumu FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz’le düzenledikleri toplantıda anlatan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, toplam 1.330 villadan oluşan projede satışa çıkan 700 villadan 685'inin satıldığını, sahiplerine teslim edilen 300 villanın 10-15'inde de hayatın başladığını açıkladı.

VİLLALAR SEKİZ KAT PRİM YAPTI

Hakan Yılmaz “2018’in son çeyreğinde lansmanını yaptığımız projemizde villalarımız 8 kat prim yaptı. İlk lansman döneminde 1 milyon 69 bin TL’den satışa sunduğumuz 1+1 villalarımız şu an sahipleri tarafından 8 milyon TL gibi fiyatlarla devrediliyor. 1 milyon 400 bin TL’ye sattığımız villalar şu an 10-12 milyona devrediliyor. Bu hafta itibarıyla 3. Etap için talep toplamaya başladık. 1-2 haftaya kadar satışa çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

3. ETAPTA METREKARE 50-65 BİN TL

3. Etapta 300 villanın satışa açılacağını anlatan Yılmaz “4. Etapta da 330 villa daha satışa sunulacak ve projemizin tamamını 2026 yılında bitirmiş olacağız. 3. Etapta yer alan villaların metrekaresi 50 bin lira ile 65 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Küçük villalar 10 milyon TL’den, büyük villalar ise 23 milyon TL’den başlıyor. Her villanın bahçe büyüklüğü farklı olduğu için fiyatı da farklı oluyor” diye konuştu. Düşler Vadisi Riva'da Emlak Konut ve Galatasaray'ın yüzde 25 payı bulunuyor. Arazi Galatasaray'ın olduğu için payın yüzde 20'sinin kulübe gittiğini belirten Hakan Yılmaz “2018’in son çeyreğinde lansmanını yaptığımız projenin o dönem hasılat bedeli 3,8 milyar TL idi. Bugünkü satış bedellerine baktığımızda toplam hasılat bedeli 9 milyar TL’ye geldi. Tabii bu projenin tamamı 2026’da tam anlamıyla bitmiş olacak. Bu 4 yılı kattığımızda rakam 12 milyar TL’nin üstüne çıkacak” dedi. Yılmaz, böylece Galatasaray'ın elde edeceği payın da üçe katlanarak 760 milyon liradan 2,4 milyar TL'ye yükseleceğini söyledi. Yılmaz, kamu için yapılan yollar ve okul için 500 milyon TL yatırım yaptıklarını kaydetti.

Riva’da kritik toplantı! La Liga modeli getiriliyor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Kulüpler Birliği, bugün Riva’daki merkezde toplanıyor. Yapılacak toplantının gündem konusu ise hakemlik atamaları olacak. Kritik toplantı bugün saat 15.00’te başlayacak.

