Türkiye Gazetesi

Fed Başkanı Jerome Powell'ın resesyon riskini dile getirmesi, Çin'de gayrimenkul piyasasının düşüşe geçmesi ve Covid-19 tedbirleri emtia piyasasındaki düşüşleri tetikliyor. Geçen hafta altın yüzde 0,7, platin yüzde 2,7 ve gümüş yüzde 2,4 değer kaybetti. 3,7533 dolarla Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gören bakırın libresi haftayı yüzde 6,7 kayıpla tamamladı. Alüminyumda kayıplar yüzde 2, nikelde yüzde 10,8 ve kurşunda yüzde 7,2'yi buldu. Kömüre olan talebin artmasıyla petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert düştü.

Geçen hafta Brent petrolde yüzde 2,4 azaldı. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz da haftayı yüzde 11,1 kayıpla tamamladı. ABD ve Avrupa'da buğday hasadının beklentilerden hızlı ilerlemesi, tarım etmialarında da değer kaybına neden oldu. Ayrıca, Ukrayna buğdayı için ihracat koridoru oluşacağı haberleri de etkili oluyor. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday 9,3425 dolarla 3,5 ayın, mısır 6,4550 dolarla 4 ayın, soya fasulyesi 13,9925 dolarla 5 ayın, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören ekim vadeli pamuk 97,33 dolarla 9 ayın, ICE piyasasında da şeker 18,15 dolarla 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece buğday haftayı yüzde 10,5, mısır yüzde 7,9, soya fasulyesi yüzde 7,4, pamuk yüzde 17,3 ve şeker yüzde 2 düşüşle tamamladı.

Brent petrolde kritik yükseliş: Dolardaki düşüş benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak mı? (27 Haziran 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları) Brent petrol uzun bir aranın ardından 110 doların altına kadar gerilemişti. Peş peşe düşüşe geçen Brent petrol, haftanın ilk iş gününde yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 25 kuruşluk indirim gelmişti. Gelen indirimin motorine de yansıması beklenirken, Brent petroldeki artış kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki Brent petrol ne kadar? Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri…