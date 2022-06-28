Türkiye Gazetesi

Türkiye hem Karadeniz'de bulunan ve Türkiye'nin en az 50 yıllık ihtiyacına karşılık gelen doğalgaz, hem de müjdesi duyurulan yüksek değerdeki petrol yatağı sebebiyle krizden daha az etkilenecek. Bunun yanı sıra hükûmetin enerji bağımlılığının kilidini kıracak mega projesi için de çalışma tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'ndaki 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkışının ve sahadaki çalışmaların anlatıldığı animasyonu paylaşırken, "geleceğin enerjisi" olarak kabul edilen hidrojende yol haritasının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Dönmez "Türkiye'nin hidrojen teknolojileri yol haritasını yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Hidrojen üretimi, depolama, dağıtımı uygulamalarıyla hidrojen kullanımını içeren 5 başlık 50 eylemden oluşan strateji belgemiz, hidrojen değer zinciri oluşturulması yönünde atacağımız adımların yönünü belirleyecek" ifadelerini kullandı. Dönmez'in mesajı, 23. Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı'nda da paylaşıldı. Dönmez "Mevcut doğalgaz hatlarımızı hidrojenle besleyeceğiz. Böylece bu alandaki dışa bağımlılık önemli oranda düşecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ve kömürden hidrojen üreteceğiz. Dünya pazarlarına hidrojen ihraç edebilecek konuma geleceğiz. Hidrojen depolama ve tutucusu olarak borun kullanımını teşvik edeceğiz. Geleceğin enerji kaynakları arasında enerji taşıyıcısı olarak yer alacak hidrojen, hem yeşil dönüşümü hızlandıracak hem enerji ithalatımızı azaltacak hem de rekabet gücümüzü artıracak önemli bir argüman olacak" diye konuştu.

Dünyada enerji paniği Pandeminin sona ermesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kömür fiyatları bir yıl öncesine göre beş kat, doğalgaz 10 kat yükseldi. Enerji tedarikindeki sıkıntılarının sokak hareketlerini tetiklediği Sri Lanka, Hindistan, Pakistan’da okullar ve kamu kuruluşları tatil edildi. Batı ise çözümü kömüre dönüşte arıyor.

25 yıl yetecek kapasiteye sahip: Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önümüzdeki yıl tamamlanacak Sakarya Gaz Sahası Projesi’nin Cumhuriyetin 100. yılına atıfla 100 saniyede anlatıldığı bir video paylaştı.